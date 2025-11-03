Ouganda: Absa va racheter les activités de détail et de gestion de patrimoine de Standard Chartered

Standard Chartered a accepté de vendre ses activités de détail et de gestion de patrimoine en Ouganda au groupe sud-africain Absa pour un montant non divulgué.

Standard Chartered a accepté de vendre ses activités de détail et de gestion de patrimoine en Ouganda au groupe sud-africain Absa pour un montant non divulgué, ont annoncé les deux banques vendredi. Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'un plan plus large de Standard Chartered visant à rationaliser son portefeuille africain et à se concentrer sur les activités de banque d'affaires et d'investissement.

Absa Bank Uganda reprendra la clientèle de détail et de patrimoine de Standard Chartered, élargissant ainsi sa présence dans le pays. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance panafricaine d'Absa, après des expansions similaires en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Standard Chartered continuera d'opérer en Ouganda par l'intermédiaire de ses divisions de banque d'entreprise, de banque commerciale et de banque institutionnelle.

Cette décision fait suite au retrait de Standard Chartered des marchés de détail du Botswana et de la Zambie, dans le cadre de sa réorientation vers des segments à plus forte marge. Absa, la troisième banque d'Afrique du Sud, reconstruit sa franchise de détail sous la direction de Kenny Fihla après s'être séparée de Barclays en 2020.

Points clés à retenir

Cette vente marque une réorientation stratégique pour les deux banques. Pour Standard Chartered, la sortie reflète l'importance qu'elle accorde à la rentabilité et à l'efficacité dans un contexte mondial de retrait des activités de détail à faible marge. En conservant ses activités de banque d'affaires et d'investissement, la banque continue de servir les entreprises multinationales et locales en Ouganda, en s'appuyant sur son réseau international.

Pour Absa, l'acquisition accélère l'expansion de ses activités de détail et lui permet de s'approprier une plus grande part des segments en croissance des services bancaires aux consommateurs et aux PME en Ouganda. Cette opération s'inscrit également dans la stratégie à long terme d'Absa, qui vise à devenir un groupe panafricain de premier plan dans le domaine des services financiers, avec une intégration régionale plus poussée.

L'opération s'inscrit dans la tendance des prêteurs mondiaux à se replier sur les marchés frontières, tandis que les banques régionales se consolident pour gagner en envergure. Une fois achevée, l'intégration pourrait renforcer la concurrence dans le secteur de la banque de détail en Ouganda, améliorer l'accès des clients aux services numériques et de gestion de patrimoine, et renforcer la présence d'Absa dans le paysage financier en pleine croissance de l'Afrique de l'Est.