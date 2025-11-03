Botswana: Les actions de Minergy sont suspendues à la bourse du Botswana en raison d'un litige juridique

La négociation des actions de Minergy a été suspendue à la Bourse du Botswana (BSE) depuis le 15 octobre, le producteur de charbon étant confronté à un recours en justice de la part de l'un de ses créanciers.

La négociation des actions de Minergy a été suspendue à la Bourse du Botswana (BSE) depuis le 15 octobre, le producteur de charbon étant confronté à une action en justice de la part de l'un de ses créanciers. La société, qui exploite la mine de charbon de Masama, a demandé la suspension pour éviter ce qu'elle appelle un "faux marché" alors que des questions financières et juridiques essentielles ne sont pas résolues.

Le BSE a confirmé l'arrêt de la cotation, précisant que des mises à jour suivront dès que les procédures judiciaires et les négociations en cours, qui pourraient déboucher sur un accord de restructuration majeur, auront été clarifiées. Au début de l'année, un créancier a déposé une requête auprès de la Haute Cour pour placer Minergy sous gestion judiciaire afin de recouvrer sa dette. Bien qu'il n'ait pas été nommé, les analystes pensent que le litige pourrait concerner l'entrepreneur minier de l'entreprise, qui est historiquement son plus gros poste de dépenses.

Les difficultés financières de Minergy se sont intensifiées après la chute brutale des prix mondiaux du charbon en 2023, à la suite d'une brève période de prospérité consécutive à la guerre en Ukraine. L'entreprise est maintenant confrontée à une pression croissante pour restructurer sa dette, le gouvernement - l'un de ses principaux créanciers - envisageant une conversion de la dette en capital pour maintenir la mine en activité.

Points clés à retenir

La suspension de Minergy reflète les tensions profondes que connaît le secteur du charbon au Botswana, alors que les conditions du marché mondial évoluent et que les goulets d'étranglement à l'exportation persistent. Après avoir bénéficié des prix élevés du charbon en 2022, l'exploitant de la mine de Masama a depuis été confronté à une baisse de la demande, à des contraintes logistiques via le réseau ferroviaire sud-africain et à une concurrence locale de plus en plus forte.

L'action en justice intentée par un créancier clé souligne les problèmes de liquidités de l'entreprise et le risque croissant d'insolvabilité, à moins que de nouveaux capitaux ou une intervention de l'État ne se concrétisent. Pour le BSE, la suspension vise à protéger les investisseurs contre les transactions sans information complète, tout en signalant qu'une restructuration ou un changement de propriétaire pourrait être imminent.

Un éventuel accord de conversion de la dette en capital impliquant le gouvernement pourrait stabiliser les opérations, mais diluerait les actionnaires existants. Cet épisode met en évidence la vulnérabilité des entreprises tributaires des ressources naturelles sur les marchés frontières lorsque les cycles des matières premières se retournent, ainsi que l'importance d'une infrastructure fiable pour maintenir la compétitivité à l'exportation de l'industrie du charbon en Afrique australe.