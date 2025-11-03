Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 1 et Ligue 2)

3 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue 1, 11e journée

Première convocation en Ligue 1 pour le Niçois Brad Hamilton Mountsanga, resté sur le banc lors de la courte défaite de l'OGC Nice au Parc des Princes (0-1).

Nantes s'incline à la Beaujoire face à Metz (0-2). Titulaire dans l'axe, Tylel Tati est doublement coupable sur l'ouverture du score des Grenats : déposé par Sabaly, il manque ensuite sa passe pour Awaziem (82e). Il est ensuite battu à la course par Diallo sur le second (80e).

Brest partage les points avec Lyon (0-0). Avec Bradley Locko titulaire.

Strasbourg coule à Rennes (1-4). Remplaçant, Rabby Nzingoula est entré à la 61e à 0-4.

L'OM l'emporte 1-0 à l'Abbé Deschamps. Rudy Matongo est entré à la 84e. La 8e apparition du frère cadet de Nzingoula cette saison.

Dans les rangs phocéens, Darryl Bakola est resté sur le banc.

Melvin Zinga est resté sur le banc lors du revers d'Angers à Lille (0-1).

Sans Noah Sangui, blessé (lésion musculaire), le Paris FC va s'imposer 1-0 à Monaco.

Ligue 2, 13e journée

Le Red Star bat Saint-Etienne 2-1. Sans Josué Escartin, blessé.

Grenoble prend les 3 points à Amiens (3-2). Yvan Ikia Dimi, en soutien de l'attaquant, est passeur décisif sur le 2-2, d'un centre du gauche pour Lutin (62e).

Dunkerque l'emporte à Reims (2-1). Sans Lenny Dziki Loussilaho, absent.

Nancy revient les poches vides du Mans (0-1). Nehemiah Fernandez était titulaire tandis que Faitout Maouassa est entré à la 72e.

Montpellier remporte le derby d'Occitanie face à Rodez (2-0). Yaël Mouanga, de retour de blessure, est entré à la 84e.

Raphaël Lipinski était titulaire sur la droite de la défense ruthénoise. Loni Laurent Quenabio était absent.

