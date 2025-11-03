Sénégal: Bilan décennal du marché sénégalais des assurances - Une tendance à la hausse des primes émises

3 Novembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Lejecos Magazine

Le chiffre d'affaires du marché sénégalais des assurances a augmenté de manière constante. Il est passé de 120,6 milliards en 2015 pour atteindre 140,6 milliards de FCFA en 2016 ; la production a continué sa courbe de progression avant de situer à 295,69 milliards en 2024 contre 272,07 milliards de FCFA un an auparavant.

Sur la décennie (2015-2024), le marché a enregistré en moyenne, une augmentation de 10,52% des primes émises. Cette croissance est due en grande partie à la bonne tenue des deux sous-secteurs, à savoir l'assurance vie (+14,58%) et l'assurance dommages (+8,66%).

Le secteur bénéficie également de l'élargissement de l'offre de produits et d'une pénétration du marché, qui quoiqu'encore timide, a permis au Sénégal de passer de la quatrième à la deuxième place en termes de chiffre d'affaires dans l'espace UEMOA.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.