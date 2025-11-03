Sénégal: Bilan décennal du marché sénégalais des assurances - Une tendance à la hausse des primes émises

Le chiffre d'affaires du marché sénégalais des assurances a augmenté de manière constante. Il est passé de 120,6 milliards en 2015 pour atteindre 140,6 milliards de FCFA en 2016 ; la production a continué sa courbe de progression avant de situer à 295,69 milliards en 2024 contre 272,07 milliards de FCFA un an auparavant.

Sur la décennie (2015-2024), le marché a enregistré en moyenne, une augmentation de 10,52% des primes émises. Cette croissance est due en grande partie à la bonne tenue des deux sous-secteurs, à savoir l'assurance vie (+14,58%) et l'assurance dommages (+8,66%).

Le secteur bénéficie également de l'élargissement de l'offre de produits et d'une pénétration du marché, qui quoiqu'encore timide, a permis au Sénégal de passer de la quatrième à la deuxième place en termes de chiffre d'affaires dans l'espace UEMOA.