Congo-Kinshasa: Ouverture de la 2e conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures au Maniema

La deuxième édition de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures s'est ouverte ce lundi 3 novembre à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Cette rencontre vise à passer en revue les richesses naturelles de la province et à attirer les investisseurs pour accélérer son développement.

Le Maniema est une province riche en ressources minières et en potentiel énergétique. Son sous-sol regorge de diamant, coltan, cassitérite, étain et or, tandis que ses cours d'eau et son ensoleillement offrent des opportunités hydroélectriques et solaires importantes.

Ce potentiel place la province au coeur de la stratégie de diversification économique de la République démocratique du Congo. Toutefois, plusieurs défis majeurs freinent encore son essor.

Des défis structurels persistants

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les obstacles identifiés:

Un déficit chronique en énergie électrique, limitant le développement des infrastructures,

Une enclavement géographique aggravé par des routes délabrées,

Un accès limité aux services sociaux de base pour la population,

Une exploitation minière artisanale non structurée, qui reste dominante en l'absence d'investissements industriels,

Une faible mobilisation des recettes issues des activités fluviales, en raison du manque de moyens pour le contrôle et l'encadrement des dragues visibles sur les grandes rivières.

La première édition de cette conférence, tenue en octobre 2024, avait mis en lumière plusieurs priorités :

La réhabilitation des voies routières, fluviales et ferroviaires pour désenclaver les territoires du Maniema,

Le renforcement de la gouvernance locale pour mieux encadrer les activités minières,

L'appel à une synergie interprovinciale pour relancer les investissements dans les infrastructures,

La nécessité de valoriser les opportunités d'affaires dans les sept territoires de la province.

Un plaidoyer fort avait été lancé pour que les autorités nationales et provinciales s'engagent dans la modernisation des infrastructures de transport, jugées essentielles pour stimuler le commerce, faciliter l'accès aux services sociaux et améliorer la circulation des biens et des personnes.

La deuxième édition s'ouvre dans la continuité des engagements de 2024.

Une conférence pour des solutions concrètes

Selon les organisateurs, cette conférence servira de cadre d'échange et de réflexion sur ces problématiques. Elle réunira des personnalités du monde scientifique, économique et politique, venues proposer des solutions durables pour transformer les ressources du Maniema en leviers de développement inclusif.