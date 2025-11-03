Afrique Centrale: Les discussions entre le gouvernement congolais et l'AFC/M23 devraient reprendre cette semaine à Doha, annonce Félix Tshisekedi

Les discussions entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC/M23 devraient reprendre cette semaine à Doha, au Qatar. L'annonce a été faite par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors d'un échange tenu le dimanche 2 novembre au Caire avec la communauté congolaise vivant en Égypte. Parmi les participants figuraient des étudiants, des travailleurs, des commerçants ainsi que des éléments des Forces armées et de sécurité de la RDC en formation dans la capitale égyptienne.

Le Chef de l'État a précisé que la conclusion de l'accord de Doha ouvrirait la voie à une rencontre à Washington :

« Ce n'est qu'après cela que Washington, qui attend la conclusion de cet accord, va convoquer le Président rwandais et moi-même pour qu'on aille autour du Président Donald Trump afin d'entériner finalement les deux accords : Doha et Washington ».

Vols humanitaires pour Goma en préparation

Par ailleurs, Félix Tshisekedi a réaffirmé son engagement à soulager les souffrances des populations de Goma, durement touchées par la guerre. Il a indiqué poursuivre les efforts pour le lancement de vols humanitaires vers cette ville, en s'appuyant sur la pression diplomatique enclenchée depuis février, qui aurait permis des avancées vers la réouverture de l'aéroport.

Les intentions belliqueuses de Kagame

Le Président congolais a regretté l'échec de la signature de l'Accord de paix de Luanda en décembre 2024, en raison de l'absence du Président rwandais Paul Kagame.

« Ses intentions sont belliqueuses et hégémoniques. Son objectif est de scinder notre pays et d'occuper, voire d'annexer la partie Est, qui est une terre très riche en ressources minérales et agricoles », a-t-il déclaré.

Malgré cette impasse, Félix Tshisekedi a assuré que la RDC n'a pas baissé les bras :

« Nous avons développé une diplomatie efficace, car nous avons réussi à impulser une dynamique dans la communauté internationale visant à sanctionner le Rwanda. Depuis lors, il y a eu deux autres processus de paix : celui de Doha et celui de Washington ».