Congo-Kinshasa: Lualaba - Retour au calme à Bunkeya après des violences liées à la découverte d'un corps sans vie

Le calme est revenu dimanche 2 novembre à Bunkeya, chef-lieu de la chefferie de Bayeke dans le territoire de Lubudi (Lualaba), après une journée marquée par des tensions violentes entre la population et les forces de l'ordre. La colère des habitants a éclaté à la suite de la découverte du corps sans vie d'une jeune femme, retrouvée dans des circonstances encore non élucidées.

Des échauffourées ont éclaté entre manifestants et policiers, faisant huit blessés, dont six par balles, selon des sources locales. La situation a dégénéré en actes de vandalisme :

La cour du Roi de Bayeke a été saccagée,

Le bureau administratif local endommagé,

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un bus et d'autres installations publiques ont été détruits.

Les manifestants accusent les autorités locales de passivité face à un regain inquiétant de la criminalité dans la région.

Ce drame s'ajoute à une série d'événements tragiques : quatre corps sans vie ont été retrouvés à Bunkeya en l'espace de quatre semaines, alimentant l'inquiétude et la colère des habitants.

Face à cette situation tendue, Dominique Munongo, députée nationale élue de Lubudi, a lancé un appel au calme. Elle exhorte les autorités de la chefferie de Bayeke à renforcer la sécurité des populations et à prendre des mesures concrètes pour endiguer l'insécurité croissante.