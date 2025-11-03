Congo-Kinshasa: Une femme enceinte et ses trois enfants périssent dans un incendie à Bukavu

3 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un incendie tragique a coûté la vie à quatre personnes dans la nuit du samedi au dimanche 2 novembre, au quartier Nkafu, sur l'avenue Wesha, dans la commune de Kadutu, à Bukavu. Les victimes sont une femme enceinte et ses trois enfants, âgés respectivement de 15, 14 et 2 ans.

Selon les premières informations recueillies sur place, le feu se serait déclaré vers minuit, alors que toute la famille dormait. La cause probable de l'incendie serait un réchaud électrique resté branché pendant la nuit.

Le sinistre a également provoqué la destruction de plusieurs habitations, laissant plusieurs familles sans abri. Les flammes se sont propagées rapidement, attisées par la promiscuité des constructions dans cette zone densément peuplée.

La cheffe adjointe du quartier Nkafu a lancé un appel à la vigilance, exhortant les habitants à faire preuve de prudence dans l'utilisation des appareils électriques, notamment durant la nuit.

De son côté, Didier Mwati, activiste local, a dénoncé les constructions anarchiques qui favorisent la propagation rapide des incendies, un phénomène devenu récurrent à Bukavu. Il appelle les autorités à renforcer les mesures de prévention et à mieux encadrer l'urbanisation pour éviter de nouvelles tragédies.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.