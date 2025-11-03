Congo-Kinshasa: Une femme enceinte et ses trois enfants périssent dans un incendie à Bukavu

Un incendie tragique a coûté la vie à quatre personnes dans la nuit du samedi au dimanche 2 novembre, au quartier Nkafu, sur l'avenue Wesha, dans la commune de Kadutu, à Bukavu. Les victimes sont une femme enceinte et ses trois enfants, âgés respectivement de 15, 14 et 2 ans.

Selon les premières informations recueillies sur place, le feu se serait déclaré vers minuit, alors que toute la famille dormait. La cause probable de l'incendie serait un réchaud électrique resté branché pendant la nuit.

Le sinistre a également provoqué la destruction de plusieurs habitations, laissant plusieurs familles sans abri. Les flammes se sont propagées rapidement, attisées par la promiscuité des constructions dans cette zone densément peuplée.

La cheffe adjointe du quartier Nkafu a lancé un appel à la vigilance, exhortant les habitants à faire preuve de prudence dans l'utilisation des appareils électriques, notamment durant la nuit.

De son côté, Didier Mwati, activiste local, a dénoncé les constructions anarchiques qui favorisent la propagation rapide des incendies, un phénomène devenu récurrent à Bukavu. Il appelle les autorités à renforcer les mesures de prévention et à mieux encadrer l'urbanisation pour éviter de nouvelles tragédies.