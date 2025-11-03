Congo-Kinshasa: Le CDER de Jean Lucien Bussa préoccupé par les tensions au sein des institutions provinciales

Le Courant des démocrates rénovateurs (CDER), parti politique dirigé par Jean Lucien Bussa, a exprimé dimanche 2 novembre sa vive inquiétude face aux tensions politiques persistantes dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo.

Dans un communiqué, le comité exécutif national du CDER a alerté sur la gravité des crises qui opposent les assemblées provinciales aux exécutifs dans neuf provinces du pays.

Les provinces concernées sont : le Haut-Lomami, le Kasaï-Oriental, le Kongo-Central, le Kwango, le Maï-Ndombe, le Sankuru, le Sud-Kivu, le Sud-Ubangi et la Tshopo. Le CDER estime que ces tensions compromettent sérieusement le développement des provinces concernées et impactent directement la vie quotidienne des citoyens.

Le parti de Jean Lucien Bussa appelle à un fonctionnement régulier et efficace des institutions provinciales, et exhorte les élites locales à faire preuve de responsabilité. « Il est impératif que les dirigeants provinciaux prennent conscience de l'incidence de leurs actes de gestion sur l'avenir du pays tout entier », indique le communiqué.

Le CDER plaide pour le retour à la stabilité politique dans les provinces et invite tous les acteurs concernés à privilégier l'intérêt général au détriment des querelles de pouvoir.