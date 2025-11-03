Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi à Doha pour participer au deuxième sommet mondial pour le développement social

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce dimanche à Doha, au Qatar, pour participer au deuxième sommet mondial pour le développement social. L'événement, organisé du 4 au 6 novembre sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations Unies, réunit chefs d'État, décideurs et organisations humanitaires.

Pendant deux jours, les participants vont réfléchir aux moyens de combattre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale. Les discussions porteront également sur la promotion du travail décent, la justice sociale, la solidarité et l'égalité.

Selon la Présidence congolaise, ce sommet constitue une tribune stratégique pour le Chef de l'État, qui souhaite y faire entendre la voix de la RDC, confrontée à une grave crise sécuritaire et humanitaire, conséquence de la guerre de prédation attribuée au Rwanda et à la coalition AFC/M23.

Un plaidoyer pour la paix dans l'Est de la RDC

Le Président Tshisekedi entend sensibiliser les dirigeants présents aux conséquences désastreuses de cette guerre sur les populations congolaises. Il souhaite mobiliser les partenaires internationaux épris de paix pour soutenir les efforts de stabilisation dans l'Est du pays.

En répondant à l'invitation de l'Émir du Qatar, le Chef de l'État veut également saluer les initiatives de médiation entreprises par la monarchie du Golfe en faveur d'une paix durable dans la région.

Au cours de cette visite de travail de 48 heures, le Président Tshisekedi prévoit de rencontrer les autorités qataries pour discuter de questions bilatérales. Parmi les sujets évoqués figure le projet de port en eaux profondes de Banana, sur la côte atlantique, porté par la multinationale qatarie DP World.

Ce projet stratégique vise à renforcer les infrastructures portuaires de la RDC et à stimuler le commerce régional.