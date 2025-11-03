Congo-Kinshasa: Trois mois sans salaire, les enseignants de Dibaya Lubwe appellent les autorités à agir

Les enseignants de la sous-division de Dibaya Lubwe, relevant de la province éducationnelle Kwilu 3, ont tiré, ce week end, la sonnette d'alarme. Impayés depuis trois mois (août, septembre et octobre 2025), ils dénoncent une situation qu'ils qualifient de « dramatique » pour leur survie et appellent à une intervention urgente des autorités à tous les niveaux.

La Confédération syndicale du Congo, antenne d'Idiofa-Nord, a exprimé son inquiétude face à cette crise. Dans une déclaration à Radio Okapi, Willy Miaba Riza, secrétaire local de cette structure syndicale, décrit une détresse grandissante chez les enseignants :

« À Dibaya Lubwe, la vie devient précoce. Les enseignants ne savent plus à quel saint se vouer parce qu'incapables de se nourrir, de se faire soigner suite à l'impaiement de trois mois de salaire », a-t-il déclaré.

Face à cette situation, les enseignants ont décidé de passer à l'action. Une manifestation pacifique est prévue ce mardi 4 novembre dans les rues de Dibaya Lubwe pour exprimer leur désolation et réclamer leurs droits.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ils lancent un appel à l'implication directe des autorités locales, provinciales et nationales, ainsi qu'au président de la République, Félix Tshisekedi, afin de trouver une solution rapide à cette crise. En cas de silence persistant, des actions plus radicales, notamment l'arrêt des cours, sont envisagées.