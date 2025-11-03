Afrique de l'Ouest: Importations de biens de l'UEMOA - L'Europe perd sa position de fournisseur leader de l'Union en 2023

L'origine géographique des importations de l'Union confirme la perte du poids de l'Europe, qui est passée au second rang des fournisseurs de l'Union derrière l'Asie, avec une part estimée à 35,1% en 2023, contre 36,2% en 2022, soit une baisse de 1,1 point de pourcentage.

Selon « La Balance des Paiements et Position extérieure Globale Régionales de l'Uemoa au Titre de l'Année 2023 » de la Bceao , les achats de l'Union sur ce continent sont effectués notamment dans les pays de la Zone euro (23,5%), principalement la France qui concentre environ 9,9% du total des importations de l'Union.

«Les achats extérieurs effectués auprès de l'Europe au cours de l'année 2023 sont composés pour l'essentiel de produits pétroliers raffinés (26,6%), de biens d'équipement (23,9%), de biens intermédiaires (12,3%) ainsi que de produits alimentaires (14,9%), notamment les céréales (5,3%) », renseigne la Bceao.

La part des achats à l'extérieur de l'Union en provenance du continent asiatique s'est établie à 35,4% en 2023, en recul de 1,3 point par rapport au poids enregistré en 2022. Les approvisionnements de l'Union en provenance de ce continent proviennent essentiellement de la Chine (16,2%) qui est devenue, depuis 2016, le premier fournisseur de l'Union.

La part des importations de l'Union en provenance du continent africain est ressortie à 19,7% en 2023 contre 17,1% un an auparavant, soit une progression de 2,6 points de pourcentage. Le Nigeria demeure le premier fournisseur africain de l'Union avec une part de 8,8% du total des importations de la zone. La part des importations de l'Union en provenance des autres pays africains s'est établie à 8,6% en 2023 contre 7,5% en 2022. En ce qui concerne les autres pays de la Cedeao, leur poids dans les importations totales s'est accru en 2023, s'établissant à 11,0% contre 9,5% en 2022.

Les marchandises achetées à partir des autres pays de cette zone portent notamment sur les produits énergétiques (80,4%), les biens intermédiaires (8,1%) et les produits alimentaires (3,2%).

La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont les premières destinations des produits en provenance des autres pays de la Cedeao en 2023. Les principaux pays fournisseurs sont le Nigeria et le Ghana, avec des parts respectives estimées à 80,1% et 18,4% en 2023 contre 77,0% et 14,4% en 2022. Les achats extérieurs des pays de l'Union en provenance de ces deux pays sont composés essentiellement de produits énergétiques, de matières plastiques et d'appareils mécaniques.

Les acquisitions de biens en provenance du continent américain ont reculé de 0,6 point de pourcentage en 2023 par rapport à 2022. En effet, la part des achats extérieurs de l'Union effectués en Amérique est ressortie à 7,8% en 2023 contre 8,4% un an auparavant.

Les importations en provenance de ce continent sont composées principalement de produits alimentaires (28,4%) notamment le bétail, la viande et poissons (38,8%), le sucre (26,3%) particulièrement en provenance du Brésil (96,6%), et les céréales (22,4%), mais également de biens d'équipement et intermédiaires (32,2%) ainsi que de produits pétroliers raffinés (25,6%). L'analyse des parts des pays dans les importations fait ressortir une prédominance de la Côte d'Ivoire, qui concentre 32,4% des achats à l'extérieur de l'Union en 2023, contre 32,0% en 2022, suivi du Sénégal (21,5% contre 21,8%), du Mali (12,5% contre 12,8%) et du Burkina (11,6% contre 11,4%).