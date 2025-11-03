L'assurance dommages, également connue sous le nom d'assurance « non-vie » ou IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers), regroupe un large éventail de produits conçus pour couvrir les biens et la responsabilité civile des individus et des entreprises.

En 2015, les primes collectées par l'assurance dommages sont évaluées à 86,36 milliards de FCFA. En 2016, il a connu un bond de 9,78% par rapport à l'année précédente en se situant à 94,81 milliards FCFA. La hausse de la production s'est poursuivie avec une croissance de 10,32% en 2017 pour un chiffre d'affaires correspondant à 104,59 milliards de FCFA.

En 2020, malgré un contexte difficile marqué par la crise pandémique de Covid 19, l'assurance dommages a enregistré une croissance de 5,76% pour un chiffre d'affaires de 133,03 milliards. Le chiffre d'affaires de ce sous-secteur a continué à augmenter en 2021, atteignant 146,26 milliards de FCFA, soit une évolution de +9,95%.

Les primes de l'assurance dommages ont progressé de 10,12%, pour atteindre 161,06 milliards de FCFA en 2022. En 2023, la production de l'assurance non-vie (ou dommages) a atteint 173,06 milliards de FCFA, soit une croissance de 7,45% par rapport à l'année 2022.

Enfin, la production du sous-secteur a augmenté de 5,20% en 2024 pour atteindre 182,06 milliards contre une valeur de 173,06 milliards de FCFA en 2023.