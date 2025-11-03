Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La CEDEAO salue la maturité démocratique du peuple ivoirien

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a adressé, le dimanche 2 novembre 2025, un message de félicitations au peuple ivoirien à la suite du déroulement pacifique de l'élection présidentielle du 25 octobre dernier. Dans une déclaration officielle publiée depuis son siège à Abuja (Nigeria), l'organisation régionale salue la sérénité et le sens de responsabilité qui ont marqué le scrutin sur toute l'étendue du territoire national.

Selon la CEDEAO, l'atmosphère calme et apaisée observée tout au long du processus électoral est le reflet de la maturité du peuple ivoirien, du patriotisme de la classe politique et de l'efficacité des institutions républicaines du pays. Pour l'organisation sous-régionale, la Côte d'Ivoire demeure un pilier de stabilité et un moteur de développement dans la région ouest-africaine.

En attendant la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, la CEDEAO invite toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue, à respecter la loi et à privilégier le dialogue et les voies légales pour tout différend éventuel. Cette exhortation vise à préserver le climat de paix et de cohésion sociale qui a prévalu durant le processus électoral.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'organisation régionale appelle par ailleurs le peuple ivoirien à maintenir ce même esprit de civisme et de respect de la légalité lors des prochaines élections législatives. Elle souligne que la stabilité politique et institutionnelle de la Côte d'Ivoire contribue de manière significative à la consolidation de la démocratie dans toute la région.

« En tant que communauté, la CEDEAO reste déterminée à préserver la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire et dans toute la région », peut-on lire dans le communiqué. L'organisation panafricaine réaffirme ainsi son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire et les autres États membres dans leurs efforts pour renforcer la démocratie, l'État de droit et la bonne gouvernance au sein de l'espace communautaire.

À travers ce message, la CEDEAO adresse donc un signal fort de reconnaissance au peuple ivoirien pour sa maturité politique et son attachement aux valeurs démocratiques, confirmant une fois de plus le rôle central de la Côte d'Ivoire dans la consolidation de la stabilité régionale.