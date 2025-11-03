Cote d'Ivoire: Abengourou - Le maire dresse le bilan d'exécution des projets municipaux de 2025

Le conseil municipal d'Abengourou a tenu, le vendredi 31 octobre 2025, sa quatrième session ordinaire de l'année dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville.

La rencontre, présidée par le maire Hervé Patrick Adom, a réuni l'ensemble des conseillers municipaux autour de sujets majeurs liés à la gestion administrative, à la planification budgétaire et au développement local de la commune.

82 % des projets déjà réalisés

Dans son intervention, le maire a présenté un bilan d'étape des projets d'investissement engagés pour l'exercice 2025. Selon lui, près de 82 % des actions prévues ont déjà été exécutées. Toutefois, la réhabilitation de la voirie reste le principal chantier en attente, dont l'achèvement est prévu avant la fin de l'année. Les travaux en cours concernent notamment la réhabilitation des routes, la construction d'écoles de proximité et la mise en service de centres de santé, avec pour objectif d'améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Une priorité : achever la voirie

« Le gros des sujets qui restent en suspense, c'est la voirie. On a un important projet sur les caniveaux et les routes qui a pris un peu de retard, mais on espère que d'ici la fin de l'année, tout rentrera dans l'ordre », a expliqué Hervé Patrick Adom. Le premier magistrat de la commune a par ailleurs réaffirmé la volonté de la municipalité d'offrir aux habitants une voirie modernisée, des écoles accessibles et des centres de santé pleinement fonctionnels. Il a salué l'esprit de cohésion et de paix qui caractérise Abengourou, estimant que ces valeurs « sont dans l'âme même de la population ».

Cap sur le budget 2026

La session a également permis d'examiner et d'adopter l'état d'exécution du budget 2025 au troisième trimestre, une étape préalable à la validation du cadre organique des emplois pour 2026. Les conseillers municipaux ont, à l'unanimité, adopté le budget primitif 2026, marquant une étape importante dans la planification et la consolidation des actions de développement communal.

Des efforts soutenus pour le bien-être des populations

Un point détaillé a aussi été présenté sur l'avancement des chantiers d'investissement dans plusieurs quartiers de la ville. Ces efforts traduisent la volonté constante de la mairie d'Abengourou de poursuivre l'amélioration du cadre de vie des populations. Avec un taux d'exécution jugé satisfaisant, la municipalité entend finaliser les projets en cours afin de clore l'année 2025 sur une note positive, au bénéfice de tous les habitants.