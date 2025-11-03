Cote d'Ivoire: Biankouma/Législatives 2025 - Les populations font le choix du ministre Vagondo Diomandé

Biankouma vibrait, le samedi 1er novembre 2025, aux couleurs de la reconnaissance et de la loyauté. Sur la place publique de l'ancien village, une foule compacte a convergé pour dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, et lui rendre un hommage à la mesure de son immense oeuvre.

Un hommage des grands jours, empreint de ferveur, de chants et de danses, pour célébrer un score historique de 93,54 %, le meilleur de toute la région. Biankouma, fidèle au rendez-vous, a tenu à marquer son attachement indéfectible au chef de l'État.

Mais au-delà du plébiscite présidentiel, cette journée a pris des allures d'un grand serment collectif en faveur d'un autre fils de la région, fidèle parmi les fidèles du président : le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général Vagondo Diomandé. L'émotion était palpable, les visages rayonnaient de fierté, et dans les propos de tous transparaissait la même volonté : voir le ministre porter les couleurs du RHDP aux législatives de 2025.

Bamba Ouédé Ferdinand, porte-parole de la jeunesse RHDP de Biankouma commune, a donné le ton. Avec conviction et assurance, il a salué les actions du président Alassane Ouattara pour Biankouma avant de livrer le voeu ardent de la jeunesse : « Nous sommes fiers que le président ait choisi, depuis longtemps déjà, un digne fils de la région à ses côtés. Aujourd'hui, nous venons dire haut et fort que nous voulons le ministre Vagondo comme notre candidat pour Biankouma aux législatives 2025. C'est lui notre choix, c'est lui notre profil. »

Des mots forts repris par les femmes RHDP et les cadres du département, dont Diomandé Moussa, qui ont tous lu des motions de soutien et d'hommage à l'endroit du ministre. Les messages, empreints de sincérité, se sont succédé, traduisant la reconnaissance d'un peuple pour un homme qui n'a jamais rompu le lien avec les siens.

Pour Tia Fulgence, cadre et parrain du mouvement Team Vagondo, et pour le maire de Biankouma, Gba Maniga Jean Jacques, cette adhésion populaire ne surprend guère : « En portant notre choix sur le ministre Vagondo, nous faisons le choix de la loyauté, de l'efficacité et du développement. Nous savons tous ce qu'il accomplit chaque jour aux côtés du président pour notre pays. »

Le maire n'a pas manqué de rappeler les nombreux projets réalisés sous l'impulsion du chef de l'État : routes, écoles, hôpitaux, infrastructures... autant de signes tangibles du changement en marche. « Nous disons merci au président pour tout ce qu'il fait. Et nous sommes fiers d'avoir donné le meilleur taux de la région, avec plus de 93 % de voix et un taux de participation de plus de 76 %. C'est notre façon de dire merci. Aujourd'hui, nous voulons que le ministre Vagondo poursuive ce combat du développement avec nous. C'est lui que nous avons choisi, c'est lui que nous voulons pour Biankouma aux législatives de 2025 », a-t-il martelé, sous les applaudissements d'une foule conquise.

Aux côtés des cadres du département, dont Gloudé Gue Pascal, la cérémonie s'est achevée dans une ambiance d'unité et de fraternité. Biankouma a parlé d'une seule voix. Une voix claire, ferme et reconnaissante. Celle d'un peuple fidèle au président Alassane Ouattara, et profondément attaché à son fils, le Général Vagondo Diomandé, dont le nom résonne déjà comme une évidence pour les prochaines législatives.