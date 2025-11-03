Maroc: Tan-Tan - Campagne médicale pour promouvoir la santé maternelle et infantile

Une campagne médicale multidisciplinaire dédiée à la promotion et l'amélioration de la santé maternelle et infantile a été lancée, samedi à Tan-Tan, à l'initiative du Comité provincial de développement humain (CPDH).

Cette campagne médicale s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des projets de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en particulier le programme "Impulsion du capital humain des générations montantes", rapporte la MAP.

Cette action qui cible quelque 800 personnes, comprend plusieurs spécialités, notamment la pédiatrie, la gynécologie-obstétrique, la dermatologie, la gastro-entérologie, et l'oto-rhino-laryngologie, en plus de la circoncision des enfants et le dépistage du cancer du sein.

Dans une déclaration à la MAP, Hassan Estiti, cadre à la division de l'action sociale de Tan-Tan, a indiqué que cette campagne médicale vise à renforcer l'offre de soins au profit des femmes enceintes et des nourrissons, et à consolider le système de santé maternelle et infantile, ainsi qu'à rapprocher les services de santé des citoyens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En outre, une campagne médicale de correction de la vue organisée par le CPDH au profit des élèves du primaire dans la province de Tan-Tan, s'est achevée samedi, bénéficiant à plus de 280 élèves. Elle vise à lutter contre le décrochage scolaire et à améliorer la qualité de l'apprentissage pour les élèves.