Maroc: Le dirham s'apprécie de 0,3% face au dollar du 23 au 29 octobre

2 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Le dirham s'est apprécié de 0,3% face au dollar américain et s'est déprécié de 0,2% vis-à-vis de l'euro durant la période du 23 au 29 octobre 2025, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, fait savoir BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Les avoirs officiels de réserve se sont établis à 429,2 milliards de dirhams (MMDH) au 24 octobre, en quasi-stagnation d'une semaine à l'autre et en hausse de 18,5% en glissement annuel, rapporte la MAP.

Concernant le volume des opérations de BAM, il s'est chiffré à 147,5 MMDH en moyenne quotidienne au cours de la semaine du 23 au 29 octobre. Il se répartit entre des avances à 7 jours pour un montant de 72,6 MMDH, des pensions livrées à plus long terme (42,1 MMDH) et des prêts garantis (32,9 MMDH). Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges est revenu à 3,2 MMDH et le taux interbancaire s'est situé à 2,25%.

Lors de l'appel d'offres du 29 octobre (date de valeur le 30 octobre), la Banque Centrale a injecté un montant de 66,5 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

Côté Bourse, le MASI s'est apprécié de 0,3% durant la période du 23 au 29 octobre, portant sa performance depuis le début de l'année à 32%. Cette évolution reflète notamment des progressions des secteurs "Participation et promotion immobilières" de 5,9%, "Santé" de 5,6% et "Services de transport" de 1,3%.

En revanche, l'indice des "Bâtiment et matériaux de construction" a régressé de 0,9%, celui des "Mines" de 1,6% et celui de "l'électricité" de 2%. Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il s'est établi à 2,1 MMDH, un montant quasi stable d'une semaine à l'autre, principalement réalisé sur le marché central "Actions".

