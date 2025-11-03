Afrique du Nord: Barid Al-Maghrib et l'Ordre national des Adouls s'allient pour la modernisation de la profession

Une convention-cadre de partenariat a été conclue, jeudi à Rabat, entre le Groupe Barid Al-Maghrib et l'Ordre national des Adouls, pour l'accompagnement et la modernisation de la profession d'Adoul.

Signée par le directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi, et le président de l'Ordre national des Adouls, Soliman Adkhoul, cette convention a pour objectif de renforcer la coopération entre les deux institutions dans la transformation digitale de la fonction des Adouls.

A travers ce partenariat, Barid Al-Maghrib, en tant que prestataire de confiance numérique agréé par l'Etat, mettra à la disposition des membres de l'Ordre une gamme de solutions innovantes couvrant notamment la certification de l'identité numérique, la signature électronique et l'horodatage.

Ces solutions visent à simplifier et à optimiser les démarches administratives et financières liées à la profession des Adouls, tout en leur conférant une valeur juridique probante, conformément à la loi n°43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques.

La convention prévoit également la mise en place d'un programme de formation et d'accompagnement, assuré par Barid Al-Maghrib et destiné à renforcer les compétences des Adouls en matière de confiance numérique et à favoriser l'adoption optimale des outils et plateformes digitales mis à leur disposition.

Ce partenariat reflète la volonté commune du Groupe Barid Al-Maghrib et de l'Ordre national des Adouls de contribuer activement à la transformation digitale du secteur dans un esprit de proximité, de transparence et de sécurité.

S'exprimant à cette occasion, M. Benjelloun Touimi a mis en avant l'importance de cet accord qui constitue une étape importante dans le renforcement de la coopération entre deux institutions nationales, ajoutant qu'il traduit la volonté commune d'accompagner la transformation numérique de l'une des plus anciennes et des plus importantes professions dans le Royaume, en l'occurrence celle d'Adoul.

Barid Al-Maghrib, a-t-il soutenu, en tant que prestataire de services de confiance numérique agréé par la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information relevant de l'Administration de la Défense nationale, veille à proposer des solutions numériques avancées qui accompagnent la transformation digitale et soutiennent l'économie nationale.

Dans le cadre de ce partenariat, Barid Al-Maghrib mettra à la disposition de l'Ordre national des Adouls et de ses membres un ensemble complet de services de confiance numérique "Barid eSign", comprenant notamment les certificats électroniques, les signatures électroniques, l'horodatage électronique et les cachets électroniques, a-t-il précisé.

Et d'ajouter que Barid Al-Maghrib envisage de mettre en place des sessions de formation spécialisées dans le domaine de la confiance numérique au profit des Adouls, selon les besoins exprimés par l'Ordre national, ainsi que de coopérer dans l'organisation d'événements et d'actions de communication conjointes visant à promouvoir la numérisation des services à valeur légale et à renforcer l'image institutionnelle des deux parties.

De son côté, M. Adkhoul s'est réjoui de ce partenariat qui représente une opportunité majeure pour la modernisation de la profession d'Adoul, notant qu'il reflète la conviction profonde que la digitalisation est un levier essentiel du développement économique et de l'excellence professionnelle.

Il a relevé que cet accord ambitionne d'améliorer et d'optimiser la qualité des services des Adouls dans leurs interactions numériques avec les administrations et institutions publiques, notamment la Direction générale des impôts, la Trésorerie générale du Royaume, l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie et les tribunaux marocains.