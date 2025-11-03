Maroc: La SRM Casablanca-Settat mobilisée pour rétablir le service dans les meilleurs délais

La Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat est mobilisée pour rétablir le service dans les meilleurs délais suite à une rupture d'une conduite d'eau potable située à Sbata à Casablanca.

Dans un communiqué, la SRM Casablanca-Settat explique que le jeudi 30 octobre 2025, un incident est survenu sur l'une des conduites principales d'eau potable alimentant les quartiers de Moulay Rachid, Sbata, Salmiya, Sidi Othmane et Lahraouiyine Nord à Casablanca, soulignant que dès la constatation de l'incident, les équipes de la SRM Casablanca-Settat sont intervenues sur le réseau d'eau potable, afin d'isoler la conduite endommagée et de réaliser les manoeuvres techniques nécessaires.

De leur côté, les services d'exploitation de la société régionale ont mené plusieurs opérations techniques sur le réseau, permettant de rétablir l'alimentation en eau potable pour de nombreux clients touchés, contribuant ainsi à atténuer l'impact de l'incident et à assurer la continuité du service dans plusieurs quartiers.

Les travaux de réparation de la conduite endommagée entraîneront des perturbations temporaires de l'approvisionnement en eau potable, pouvant se traduire par une baisse de pression ou une interruption partielle ou totale du service dans certains quartiers, notamment au niveau des étages supérieurs, fait savoir la même source.

L'ensemble des travaux devrait être achevé au plus tard le lundi 3 novembre 2025, avec un rétablissement progressif de l'alimentation jusqu'au retour complet à la normale, et ce, dès la fin des interventions.

La SRM Casablanca-Settat présente ses excuses aux clients impactés pour ce désagrément temporaire indépendant de sa volonté, lié à un incident technique. Elle confirme que ses équipes d'exploitation sont pleinement mobilisées et travaillent 24h/24 afin d'assurer la continuité des services essentiels et de fournir des prestations à la hauteur des attentes des habitants de la région.