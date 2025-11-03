Ile Maurice: Un homme retrouvé mort dans une voiture

Le corps sans vie d'un homme a été découvert à l'intérieur d'une voiture complètement endommagé, à Khoyratty, ce dimanche 2 novembre.

Les enquêteurs ont été alertés par des habitants, intrigués par la présence prolongée du véhicule, dont les vitres étaient partiellement brisées. À leur arrivée, les policiers ont constaté que l'homme, âgé d'une quarantaine d'années selon les premières estimations, ne présentait aucun signe de vie.

Les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) privilégient pour l'heure la piste criminelle. Des indices relevés sur les lieux ont éveillé leurs soupçons.

La scène a été bouclée le temps de permettre aux experts de la police scientifique d'effectuer les prélèvements nécessaires. Le corps de la victime a ensuite été transporté à l'hôpital pour être soumis à l'exercice d'autopsie, qui devrait permettre de déterminer avec précision les causes du décès.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'identité de la victime n'avait pas encore été confirmée. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d'établir les circonstances exactes du drame et d'éclaircir les zones d'ombre entourant cette découverte macabre.