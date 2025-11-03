Sénégal: Kaolack - Réception d'un lot de motos tricycles au profit de l'As Saloum

Kaolack — Le président de l'AS Saloum de Kaolack (centre), Fallou Kébé, a reçu, samedi, un lot de cinq motos tricycles destinés à ce club évoluant à la ligue 2 du championnat national de football, a constaté l'APS.

"Ces tricycles qui vont être mis sur le circuit socio-économique de la commune de Kaolack vont nous permettre d'avoir un peu de moyens pour pouvoir assurer le paiement des salaires des joueurs et leur hébergement, à travers des activités génératrices de revenus pour rendre le club plus autonome", a expliqué M. Kébé.

La cérémonie officielle de réception de ces engins s'est tenue au siège du club fanion du Saloum, au quartier Léona de la commune de Kaolack, en présence de plusieurs acteurs dont le directeur régional de la jeunesse et des sports, Ibrahima Niass Diao.

Ayant pour ambition de faire de l'AS Saloum un club d'élite, Fallou Kébé en appelle à la "mobilisation de tous pour réaliser cette ambition légitime au grand bonheur du football kaolackois"

Quinze autres motos tricycles vont s'ajouter prochainement à ce premier lot, selon Fallou Kébé.

"Nous voulons démarrer le championnat par une victoire et le terminer par une victoire pour pouvoir accéder en ligue 1. Nous sommes à notre deuxième année en ligue 2. Si c'est possible, nous allons y arriver cette année", a-t-il insisté, indiquant que son équipe est encore dans une phase de reconstruction.

L'AS Saloum entame sa deuxième saison en ligue 2 sénégalaise en recevant ce dimanche au stade Lamine Gueye de Kaolack Amitié FC en match d'ouverture du championnat.

Le directeur régional de la jeunesse et des sports de Kaolack a magnifié l'initiative de Fallou Kébé qui contribue à "lutter contre le chômage des jeunes qui est très élevé" dans la capitale du Saloum.