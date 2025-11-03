Sénégal: Commémoration des défunts - Au lendemain de Toussaint, l'Eglise célèbre le 'passage de la mort à la vie'

Dakar — Les fidèles catholiques du Sénégal, à l'image de l'Eglise universelle, commémorent ce dimanche, lendemain de la fête de la Toussaint, le jour des morts, un passage obligé pour trouver une demeure éternelle dans les Cieux.

La commémoration de tous les fidèles défunts, appelée aussi jour des morts, est une célébration qui a lieu le 2 novembre, le lendemain de la fête de la Toussaint.

"Hier, nous avons célébré la solennité de tous les saints, aujourd'hui, nous commémorons nos fidèles défunts", a déclaré, lors de son homélie prononcée au cours de l'office religieux, le vicaire de la paroisse Enfant Jésus de Prague de Tivaouane-Peulh, à Dakar, abbé François André Faye.

A travers cette commémoration, "Dieu nous invite à un banquet dont l'effectivité de l'invitation ne sera effective que lorsque chacun de nous effectuera le passage, c'est-à-dire lorsque nous passerons de la mort à la vie", a prêché Abbé François André Faye

Le religieux indique que "pour entrer à la table des noces, il est impératif de faire l'expérience de la mort qui reste toujours un mystère et qui reste redoutable, sans avoir peur parce Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a obtenu la victoire définitive sur la mort".

"Aujourd'hui, en commémorant les défunts, nous pensons à tous nos parents, amis et connaissances qui ont effectué le passage. Avec eux, nous pouvons reprendre ces belles paroles de la préface numéro un des défunts, car pour tous ceux qui croient au Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée", a soutenu le le vicaire de la paroisse Enfant Jésus de Prague de Tivaouane-Peulh, à Dakar.

"Et lorsque prend fin le séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les Cieux", a-t-il poursuivi.

Le prélat indique que "par notre foi et notre espérance à la résurrection des morts et à la vie éternelle, nous pouvons affirmer que nos frères défunts sont désormais dans la paix du Christ et que par les suffrages des hommes et des saints, ils seront accueillis dans ce même banquet céleste".

Selon le vicaire de la paroisse Enfant Jésus de Prague de Tivaouane Peulh, l'apôtre Saint Paul nous parle de ces moments immortels, c'est-à-dire "du passage périssable, au passage impérissable d'un être mortel à un être immortel".

"Hier, les fidèles catholiques du Sénégal, à l'image du monde entier, ont célébré la fête de Toussaint. "La solennité de Toussaint est la fête de tous ceux et celles connus ou inconnus ont achevé leur course de la fidélité et contemplent désormais Dieu face à face dans la gloire du Ciel", a dit Monseigneur Albert Sène, administrateur du diocèse de Thiès.