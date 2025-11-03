Sénégal: Kédougou - Des subventions remises aux ASC de la commune de Tomboronkoto

Kédougou — La mairie de la commune de Tomboronkoto (Kédougou, est) a procédé vendredi à la remise des subventions aux vingt-sept associations culturelles sportives (ASC), aux écoles de football et à l'équipe de Niokolo Génération foot pour un montant plus de quatre millions de francs CFA, a constaté APS.

"Nous avons procédé à la remise des subventions aux vingt-sept associations sportives culturelles, aux écoles de football et à l'équipe locale de Niokolo Génération et celle du football féminin qui vont représenter la commune au championnat de la ligue régionale de Kédougou", a déclaré Nfaly Camara maire de la commune de Tomboronkoto.

Il s'exprimait en marge de la cérémonie de remise des subventions en présence de plusieurs acteurs du mouvement associatif local.

D'autres subventions ont été remises également aux arbitres, à la Commission de la qualification des règlements et des pénalités et à la Croix rouge de Tomboronkoto.

"Nous allons donner dans les prochains jour la subvention aux élèves et étudiants de la commune de Tomboronkoto à hauteur de deux millions de francs CFA pour leur prise en charge au niveau des campus et dans les établissements", a assuré le maire Nfaly Camara.