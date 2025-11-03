Ile Maurice: Une famille brisée par la perte d'une adolescente de 16 ans

C'était durant la nuit du jeudi 30 octobre. Une adolescente de 16 ans et ses proches venaient tout juste de raccompagner des membres de la famille au Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport. C'était censé être un simple aller-retour entre Flacq et l'aéroport, mais ce fut un drame. L'incident s'est produit vers 22 h 30 à Mare-d'Albert.

La voiture était conduite par l'oncle de la jeune fille, âgé de 47 ans habitant Camp Garreau, Centre de Flacq. Selon les premières constatations de la police, ce dernier aurait eu un moment d'assoupissement au volant. Le véhicule a alors dévié de sa trajectoire avant de heurter violemment un poteau électrique en bord de route.

L'impact a été d'une rare violence. Les deux plus jeunes passagers, âgés de 11 et 14 ans, ont été sévèrement touchés mais, l'adolescente, installée sur le siège avant, était restée coincée dans l'habitacle. Les sapeurs-pompiers de Rose-Belle, sous la supervision du Station Officer Purthasee, ont dû intervenir pour la dégager. Elle a ensuite été transportée d'urgence à l'hôpital Jawaharlal Nehru par le SAMU, sous la supervision du Dr Soobhuj.

Malgré une opération d'urgence, la jeune fille a succombé à ses blessures hier, le samedi 1eᣴ novembre vers 1h du matin. L'autopsie, pratiquée dans la matinée, a révélé une fracture du crâne comme cause du décès. Les deux cousins de la jeune fille sont toujours hospitalisés : le plus jeune est en soins intensifs, tandis que l'autre est toujours en observation. L'alcootest pratiqué sur le conducteur s'est révélé négatif.

Toujours sous le choc, l'oncle de l'adolescente, a souligné que «c'était une fille très brillante et très studieuse. Elle était élève au MGI, toujours appliquée, respectueuse. Ce qui s'est passé est un vrai drame... On n'aurait jamais pu imaginer une telle tragédie. C'est inacceptable pour notre famille.»

Aux funérailles de la jeune fille, l'émotion est à son comble. Ses camarades de classe, effondrés, ont tenu à lui rendre hommage.

«C'était une fille pleine de joie. On était amis depuis la maternelle. On a grandi ensemble, du primaire jusqu'au secondaire. Elle aimait aider les autres et était toujours motivée dans la vie. Je ne m'attendais pas à perdre une telle amie», confie l'un d'eux, la voix tremblante. Dans son quartier à Flacq, on se souvient d'une adolescente souriante, ambitieuse, au grand coeur. Sa disparition laisse un vide immense dans sa famille et son école.