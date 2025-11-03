Ile Maurice: Un touriste blessé lors d'une collision entre deux bateaux de plaisance

Un accident impliquant deux bateaux de plaisance s'est produit jeudi matin dans le lagon de Grande Rivière Sud-Est (GRSE). Les faits se sont déroulés vers 11 heures lorsque les deux embarcations, qui naviguaient en sens opposé, se sont percutées dans le chenal de GRSE.

Selon les premiers éléments recueillis par la National coast guard (NCG) du poste de Deux-Frères, les deux bateaux, chacun piloté par un skipper agréé, transportaient des passagers. L'un des occupants, un Français de 69 ans, en vacances à Maurice, a été blessé à la main gauche et à la tête lors de l'impact.

Le blessé a d'abord été conduit au centre de santé communautaire de GRSE, où il a été examiné par un médecin, avant d'être transféré pour des soins approfondis à la clinique C-Care Wellkin à Réduit. Il a ensuite été admis sous observation en salle.

Les deux skippers impliqués ont été soumis à un alcootest dont les résultats se sont révélés négatifs. Les autorités indiquent que les deux embarcations étaient en règle, les licences des opérateurs valides, et que tous les occupants portaient leurs gilets de sauvetage au moment de l'accident.

Les deux bateaux ont été remorqués et placés sous la garde de la NCG de Deux-Frères en attendant les examens techniques. Un expert de la Tourism Authority a été sollicité pour procéder à une inspection des embarcations.

Il était prévu que le touriste blessé regagne La Réunion prochainement. Tout laisse croire à une erreur de trajectoire alors que les deux plaisanciers se croisaient dans le chenal.

La police du Tourisme a été alertée et une enquête a été ouverte afin d'établir les responsabilités dans cet incident maritime.