Sénégal: Relance agricole dans la vallée du fleuve - 70 motopompes remises aux agriculteurs de Podor !

Les agriculteurs et groupements féminins issus de 11 communes du département de Podor ont reçu, ce dimanche, un important lot de matériel agricole dans le cadre du Programme de Relance et de Développement Communautaire (PRDC), en partenariat avec la SAED de Podor.

L'initiative vise à renforcer la résilience des producteurs et à relancer le secteur agricole dans la vallée du fleuve. Au total, 70 motopompes de type 1115 ont été distribuées lors d'une cérémonie présidée par l'adjoint au préfet de Podor, Ousmane Sidibé, en présence du chef de la délégation de la SAED, El Hadji Mbargou Lô, et de nombreux bénéficiaires.

Ces équipements sont destinés en priorité aux producteurs ayant subi les effets des inondations et de la montée des eaux durant l'hivernage 2024. Les communes bénéficiaires sont Fanaye, Ndiayène Pendao, Guédé Village, Gamadji Sarré, Dodel, Démettre, Bokké Dialloubé, Mbolo Birane, Méry, Doumnga Loa et Médina Ndiathbé. « Dans cette partie du pays, les inondations ont causé d'énormes dégâts. Face à ce désastre, le PRDC a pris l'initiative de venir en aide aux producteurs impactés. Aujourd'hui, il s'agit de transformer une contrainte en opportunité », a déclaré Mbargou Lô, chef de la délégation de la SAED de Podor.

L'opération ne s'arrête pas là. Selon Alhassane Kane, chargé du suivi et de l'évaluation au PRDC, 40 communes au total bénéficieront de ce programme. « Ce soutien vient soulager les populations durement touchées par les inondations de l'année dernière. D'autres actions vont suivre, pas seulement dans le domaine agricole », a-t-il précisé, invitant les bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu.

Cette remise de motopompes marque une nouvelle étape dans les efforts de relance et de modernisation de l'agriculture dans la vallée du fleuve Sénégal.