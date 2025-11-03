Sénégal: Fièvre de la Vallée du Rift - 381 cas confirmés, 29 décès recensés

Le dernier bulletin du Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait état d'une progression soutenue de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) au Sénégal, tandis que l'épidémie de Mpox (variole du singe) demeure circonscrite mais sous étroite surveillance.

Cinq nouvelles infections ont été enregistrées au 1eᣴ novembre, portant à 381 le nombre total de cas confirmés depuis le début de l'épidémie. Le bilan reste stable à 29 décès, alors que 312 personnes sont déclarées guéries.

La maladie touche désormais neuf régions du pays, avec un foyer majeur au nord. Saint-Louis concentre l'essentiel des cas : 294 au total, particulièrement dans les districts de Richard-Toll (137), Saint-Louis (76), Podor (37) et Dagana (34).

Dans les autres régions les plus touchées, Matam compte 24 cas et Louga 18. Le centre du pays n'est pas épargné avec 16 cas confirmés à Fatick, 14 à Kaolack et 9 à Dakar. Les régions de Thiès, Tambacounda et Kédougou en enregistrent chacune deux.

Mpox, la situation maîtrisée

Concernant le Mpox, apparu le 22 août dernier, la transmission reste limitée à Dakar. Le ministère recense 7 cas confirmés et 2 cas probables, tous sans issue fatale. Huit patients sont rétablis et 30 contacts demeurent suivis de près afin de prévenir toute résurgence.

Les autorités sanitaires appellent les populations à un strict respect des mesures préventives et à une collaboration active avec les équipes de santé déployées sur le terrain. Une mobilisation collective est jugée indispensable pour endiguer ces deux épidémies et protéger les communautés exposées.