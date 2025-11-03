Sénégal: Lutte contre les feux de brousse à Podor - Le maire de Gamadji Saré lance la réhabilitation des pare-feux !

2 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mamadou THIAM

Le maire de Gamadji Saré, dans le département de Podor, a lancé ce week-end un vaste programme de réhabilitation des pare-feux afin de lutter contre les feux de brousse et préserver le tapis herbacé, essentiel pour le cheptel local.

C'est le village de Diamel qui a abrité la cérémonie officielle de lancement, en présence du sous-préfet de Gamadji Saré, Mamadou Sy, du chef du secteur des Eaux et Forêts de Podor, le lieutenant Mamadou Fall Diallo, ainsi que de nombreux chefs de village, notables et responsables d'organisations d'éleveurs. « Nous sommes dans une période où les feux de brousse se produisent le plus souvent.

C'est la fin de l'hivernage et nous devons protéger le tapis herbacé pour notre bétail. Nous devons prendre nos responsabilités pour sauvegarder ce patrimoine si précieux en zone d'élevage », a déclaré Harouna Galo Bâ, maire de Gamadji Saré. Il a également tenu à remercier le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage pour son appui logistique.

Le chantier, prévu pour une durée de 40 jours, consistera à aménager des pare-feux d'une largeur moyenne de 20 mètres, destinés à stopper la propagation des incendies à travers toute la commune. « Tous les acteurs doivent s'impliquer dans la sensibilisation afin que les populations adoptent des comportements responsables pour protéger notre environnement. Il s'agit aussi de créer les conditions d'un développement durable, aussi bien pour les populations que pour leur cheptel », a ajouté le maire. De son côté, le lieutenant Mamadou Fall Diallo a salué cette initiative qu'il a qualifiée d'« exemplaire », rappelant l'importance de la préservation de la nature et la nécessité pour les populations d'adopter des comportements responsables face aux risques d'incendie.

Le sous-préfet Mamadou Sy a, lui aussi, insisté sur les volets prévention et sensibilisation, estimant que l'action engagée par la mairie de Gamadji Saré constitue un modèle à suivre dans la gestion durable des ressources naturelles.

