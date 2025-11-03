Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le Président Faye exige la livraison des infrastructures dans les délais

2 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a effectué dimanche une visite de terrain sur les sites devant accueillir les compétitions des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a indiqué la Présidence.

Cette visite a permis au président de la République « d'apprécier les progrès réalisés » et de « réaffirmer son ambition de faire de Dakar 2026 un évènement exemplaire pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour la jeunesse mondiale ».

Le Président a également « félicité les équipes techniques et les partenaires engagés sur les différents chantiers », tout en invitant « le Gouvernement et l'ensemble des acteurs impliqués à intensifier les efforts pour assurer la livraison, dans les délais, d'infrastructures modernes, inclusives et durables ».

Selon la Présidence, les JOJ Dakar 2026 « symbolisent une jeunesse sénégalaise unie, créative et citoyenne, porteuse d'un héritage collectif de cohésion et de fierté nationale ».

