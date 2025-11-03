Ile Maurice: Coup double pour le Château Mon Désir

2 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)

Meilleur Restaurant de l'Océan Indien 2025 et Meilleur Restaurant de l'Île Maurice 2025 ! Le restaurant gastronomique Château Mon Désir du Maritim Resort & Spa Mauritius se distingue lors des World Culinary Awards 2025 qui se sont tenus le 23 octobre en Sardaigne, Italie.

Une reconnaissance qui récompense l'engagement constant du restaurant envers l'excellence culinaire, la créativité et le service.

Dirigé par le chef mauricien Nallan Seeven, Château Mon Désir offre à ses convives une expérience gastronomique raffinée, mêlant avec subtilité techniques françaises classiques, inspirations mauriciennes et accords mets-vins d'exception, dans le cadre élégant et intemporel d'un manoir colonial surplombant les ruines historiques de Balaclava.

Grâce à l'expérience Dine Around du resort, les clients en demi-pension et en formule tout compris peuvent profiter d'un voyage culinaire à travers sept restaurants uniques, dont le célèbre Château Mon Désir. «Nous sommes fiers de voir le Château Mon Désir briller une fois de plus sur la scène internationale. Cette distinction reflète la passion et le dévouement de toute notre équipe, qui s'efforce chaque jour d'offrir à nos hôtes une expérience culinaire véritablement mémorable», a déclaré Haje Thurau, Directeur Régional de Maritim Hotels Mauritius.

Seuls deux restaurants mauriciens ont été récompensés cette année, et Château Mon Désir est le seul lauréat dans la catégorie Océan Indien, renforçant ainsi sa réputation de haut lieu de la gastronomie régionale.

