Angola: FAS remporte le Grand Prix d'Expo-Malanje 2025

Malanje — L'Institut pour le développement local (FAS) a été le grand gagnant de la troisième édition d'Expo-Malanje 2025, qui s'est tenue du 30 octobre au 2 novembre dans cette ville.

L'événement a réuni 255 exposants des provinces de Luanda, Cabinda, Namibe, Cuanza Norte, Huambo et Cunene.

Parmi les 29 catégories de prix décernés, on peut citer le prix du meilleur stand attribué à la société Soneca Medical, celui du meilleur projet d'élevage porcin décerné à la ferme Marsiris, et les mentions honorables pour la qualité de leur couverture de l'événement par Rádio Malanje, TV Zimbo et TPA.

Les municipalités de Luquembo (meilleure participation), Calandula (meilleure présentation de produits) et Mbanji Ya Ngola (municipalité résiliente) ont été particulièrement mises en avant lors de cette édition, placée sous le thème « 50 ans d'indépendance : Valoriser la production locale pour un développement durable ».

Dans son discours prononcé lors du gala de remise des prix, le vice-gouverneur chargé du secteur politique, social et économique, Franco Mufinda, a souligné qu'Expo-Malanje avait servi de vitrine au monde entier pour le potentiel productif de Malanje dans les secteurs les plus variés.

Le responsable s'est félicité des résultats obtenus lors des trois jours d'Expo-Malanje, qui ont permis d'établir de nouveaux partenariats, notamment avec des entreprises internationales, en particulier celles de Chine, d'Inde, de Côte d'Ivoire, d'Érythrée et de Mauritanie.

Il a salué le dévouement exceptionnel des gouvernements provinciaux participants, des administrations municipales, des exposants, des musiciens, des équipes de sécurité et des médias, qui ont tout mis en oeuvre pour le succès de l'événement.

De son côté, la représentante de FAS, Rosa Branco, a salué cette distinction et a assuré que l'obtention du Grand Prix était le fruit d'un important travail d'équipe.

« Remporter le Grand Prix est une reconnaissance et une source de fierté pour le travail accompli afin de résoudre les problèmes des populations rurales », a-t-elle déclaré.

Le président du conseil d'administration du groupe C-Calas, Carlos Calas, a souligné que l'Expo-Malanje avait attiré 35 000 visiteurs durant ses trois jours d'activité, créé 150 emplois temporaires directs et plus de 300 emplois indirects, et permis la vente de 250 tonnes de produits divers.

Ce plus grand salon d'affaires de la province de Malanje, qui s'achève aujourd'hui (2), vise à contribuer à l'amélioration du climat des affaires, à promouvoir le potentiel de la région, à attirer les investisseurs et à favoriser la création de partenariats et les échanges d'expériences entre exposants et visiteurs.