Afrique: Karaté - L'Angola remporte onze médailles au Championnat du monde

Luanda — L'équipe nationale angolaise de karaté a décroché onze médailles, dont deux en or, au Championnat du monde qui se déroulent à Matsuyama, au Japon, depuis samedi.

Selon un communiqué de l'ambassade d'Angola au Japon, reçu par ANGOP ce dimanche, les deux médailles d'or ont été remportées par Jesus Muanza et Tiago João, tous deux en kumité.

Les autres médailles ont été obtenues par Ana Mendes, André Nsingi et Tiago Costa (argent), également en kumité.

Tiago Costa et Tiago João ont également obtenu la médaille d'argent par équipe.

Joelson Vicente et Cleiton Catumbela ont remporté le bronze en kumite.

La compétition se termine ce lundi.

Le Championnat se déroule à l'Ehime Prefectural Budokan, l'une des trois principales arènes d'arts martiaux du Japon, d'une capacité de 1 500 spectateurs.

La délégation angolaise est composée de 28 membres. Les Angolais ambitionnent de faire mieux que lors de la précédente édition en Allemagne.