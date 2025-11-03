Afrique: Des journalistes lusophones concluent une formation à Pékin

Pékin — Un séminaire sur le développement et la coopération dans les pays lusophones s'est achevé ce dimanche à Pékin, capitale de la République populaire de Chine, après trois semaines de formation, de visites thématiques et d'échanges entre des journalistes d'Angola, du Brésil, du Cap-Vert et de Sao Tomé-et-Principe.

Organisé par le ministère du Commerce de la République populaire de Chine et mis en oeuvre par l'Institut chinois d'études internationales et de formation avancée en communication internationale, ce séminaire visait à renforcer le dialogue et la coopération médiatique entre la Chine et les pays lusophones.

Le programme comprenait des conférences, des forums et un symposium sur la gouvernance de Xi Jinping, abordant des thèmes tels que la diplomatie, l'innovation technologique et la communication.

Les participants ont effectué des visites thématiques d'institutions culturelles et de communication, ainsi que d'entreprises et de projets de développement à Pékin et dans la province du Henan, notamment dans les villes de Luoyang, Mianchi et Zhengzhou, où ils ont visité des musées et des sites de production et participé à des événements culturels.

Ils ont également visité des usines et des entreprises telles que Yutong et StarTimes, ainsi que des sites touristiques et historiques.

Lors de la clôture du séminaire, le vice-directeur de l'Institut chinois d'études internationales et de formation avancée en communication internationale, Li Hengtian, a souligné qu'en amitié, la distance n'est pas un obstacle ; même à mille kilomètres de distance, on peut être voisin.

La cérémonie de clôture a été marquée par les discours des coordinateurs des délégations d'Angola, Aurélio Janeiro Sacalei Soi, Mariane Fernandes (Brésil), Margarida Fontes (Cap-Vert) et Carla Santana Neto (São Tomé-et-Principe), qui ont salué l'organisation et les échanges d'expériences.

Lors de la cérémonie de clôture, le responsable du département pédagogique de l'Institut, Feng Yin, a réaffirmé le rôle du séminaire comme plateforme de coopération et d'apprentissage mutuel, symbole de l'amitié durable entre la Chine et les pays lusophones.