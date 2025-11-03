Angola: L'Expo-Malanje génère plus de 700 millions de kwanzas

2 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par RM/PBC/LUZ

Malanje — La 3e édition de l'Expo-Malanje, qui s'est clôturée ce dimanche dans cette ville, a généré un chiffre d'affaires de 775 millions de kwanzas, a réuni 250 exposants, représentant les 27 municipalités de la province de Malanje, ainsi que des producteurs de Luanda, Huambo, Cabinda, Namibe, Cuanza Norte et Cunene.

Cette information a été communiquée samedi 1er par le président du conseil d'administration de la société C-calas, Carlos dos Santos Calas, lors de la remise des prix.

À cette occasion, il a encouragé les banques à faciliter le financement des jeunes entrepreneurs du secteur agricole.

L'Expo de Malanje, qui a débuté le 30 octobre, a accueilli 35 000 visiteurs et a généré plus de 150 emplois directs temporaires et 350 emplois indirects.

En parallèle, le 2e Forum pour encourager la création de partenariats et attirer les investisseurs à Malanje (FOCAPIM) s'est tenu dans cette ville. Le forum a abordé, entre autres sujets, des questions liées au « potentiel économique de Malanje, aux mesures de soutien économique », au « cadre juridique des investissements étrangers en Angola » et au « rôle du secteur bancaire dans le développement de la province ».

Pendant quatre jours, des produits agro-industriels, de l'artisanat, des vêtements et d'autres articles ont été exposés.

