Angola: Le système financier porte son soutien aux mesures préventives contre les cancers du sein et de la prostate

Luanda — Le système financier angolais s'est de nouveau uni, samedi à Luanda, en faveur de la prévention et de la lutte contre les cancers du sein et de la prostate, afin de préserver la santé des familles, a annoncé la présidente du Conseil d'administration de l'Agence Angolaise de Régulation et de Supervision des Assurances (ARSEG), Filomena Manjata.

Selon la responsable, qui s'adressait à la presse en marge de la marche de solidarité organisée dans le cadre des campagnes Octobre Rose et Novembre Bleu, cet engagement à la prévention des cancers du sein et de la prostate est une initiative annuelle visant à élargir la portée des actions de solidarité et de sensibilisation.

Dans ce cadre, elle a salué la solidarité au sein du secteur financier, laissant ainsi un message d'espoir et d'inclusion dans la lutte contre la maladie.

« La solidarité est un atout précieux, car la marche symbolise l'empathie que nous éprouvons envers les personnes et les familles touchées par cette maladie, car un diagnostic de cancer n'est pas une condamnation à mort », a-t-elle déclaré.

Filomena a précisé que la marche, organisée début novembre, symbolise la continuité des campagnes Octobre Rose et Novembre Bleu, renforçant ainsi l'union entre les institutions et les citoyens dans la lutte contre le cancer et la promotion de la santé préventive.

« Prendre soin de soi est un acte d'amour et de responsabilité », a-t-elle mentionné.

Lors de l'événement, la vice-gouverneure de la Banque Nationale d'Angola (BNA), Maria de Fontes Pereira, a souligné l'importance de cette cause et le rôle solidaire du secteur financier, en tant que principe humanitaire.

« Cette marche est pour nous une façon de montrer notre solidarité face à une cause qui peut toucher n'importe quel homme ou femme, il faut donc sensibiliser le public au dépistage précoce, car plus le diagnostic est précoce, plus les chances de succès du traitement sont évidentes », a-t-elle conclu.