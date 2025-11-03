Angola: Les fonctionnaires dont le salaire ne dépasse pas 150 000 Kz peuvent bénéficier d'une exemption de l'IRT

Luanda — Les travailleurs qui perçoivent un salaire inférieur ou égal à 150 000 kwanzas pourraient être exonérés d'impôt sur le revenu du travail (IRT) en 2026, une mesure inscrite dans la proposition de loi du Budget général de l'État pour le prochain exercice budgétaire.

Selon la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse de présentation publique de ce document, cette mesure vise à protéger les revenus des familles et des travailleurs dont le salaire se situe dans cette fourchette salariale.

Actuellement, sont exemptés du paiement de l'IRT, les fonctionnaires qui touchent un salaire qui ne dépasse pas 100 000 kwanzas.

Exonération fiscale pour les entreprises

Dans ce domaine, la ministre a annoncé que le budget général de l'État prévoyait un allègement des intérêts pour toutes les entreprises qui, de novembre 2025 jusqu'à juin 2026, s'acquittent de leurs obligations auprès de l'Administration Générale des Impôts (AGT).

Selon la ministre, il s'agit d'une mesure qui veut inciter les entreprises à se conformer à leurs obligations fiscales afin de pouvoir participer aux appels d'offres publics de l'État.

Elle a par ailleurs prévenu que certaines entreprises seront exclues, vu qu'elles ne parviennent pas régulariser leur situation fiscale faute de liquidités.

En matière de finances publiques, elle a déclaré que le budget de l'État pour 2026 proposait une amélioration continue afin de les rendre de plus en plus robustes et durables.

« Comme vous le savez, nous avons migré vers la nouvelle norme statistique, afin de nous aligner sur les normes internationales, ainsi, nous allons commencer à publier nos rapports conformément à cette nouvelle norme », a-t-elle déclaré.

Elle a par la suite fait mention des travaux en cours pour l'amélioration du système de passation électronique des marchés publics, ainsi que d'autres mesures à caractère plus législatives destinées à renforcer la robustesse du système.

Vera Daves a par ailleurs annoncé la prévision de 435 milliards de kwanzas pour régulariser des arriérés en 2026.

Le projet de loi du budget général de l'État pour 2026 constitue le principal instrument de programmation financière de l'État, définissant le montant des recettes à percevoir et les limites des dépenses à effectuer au cours du prochain exercice budgétaire.

Préparée sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars et d'une production d'un million 50 000 barils/jour, la proposition du Budget général de l'État/2026 fixe les recettes et les dépenses publiques à 33 milliards de kwanzas.

Le Budget général de l'État pour 2025, actuellement en cours d'exécution, a été approuvé avec une valeur globale de 26,4 milliards de kwanzas, sur la base d'un prix du baril de pétrole de 70 dollars.