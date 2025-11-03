Angola: Les accidents de la route font plus de 100 morts à Benguela

Benguela — Au moins une centaine de personnes sont mortes et d'autres ont été grièvement blessées à la suite de 600 accidents de la route enregistrés au cours du dernier semestre de cette année dans la province de Benguela, a appris samedi l'ANGOP.

L'annonce a été faite samedi par le délégué provincial de l'Intérieur à Benguela, Aristófanes dos Santos, lors d'une marche de sensibilisation sur la prévention routière.

La marche sous le slogan « Agir avant qu'il ne soit trop tard », vise à alerter la population sur les accidents de la route, alors considérés comme l'une des principales causes de mortalité en Angola.

Selon Aristófanes dos Santos, qui n'a pas révélé le nombre de blessés, les accidents ont été causés par des renversements, des chocs contre des obstacles fixes, collisions entre voitures et motos, et collision entre véhicules.

Le responsable a désigné les routes nationales 100 et 105 comme les plus touchées par des accidents, pour y faire face, la police nationale provinciale mène une vaste opération baptisée « Passagers en sécurité » pour lutter contre la surcharge et le transport de plus deux personnes à moto.

L'excès de vitesse, la conduite sous l'influence de l'alcool, le manque de maîtrise au volant et le mauvais état technique des véhicules sont les principales causes des accidents.

Les accidents de la route dans la province restent très préoccupants, vu le nombre des décès, le ministère de l'Intérieur s'est dit obligé de lancer des programmes et des campagnes de sensibilisation sur la prévention routière dans toutes les communautés.