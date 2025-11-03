Maroc: Fintech - Cash Plus obtient le visa de l'AMMC pour son introduction en bourse

2 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Cash Plus, acteur majeur des services financiers et de proximité, a obtenu, vendredi, le visa de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour son introduction à la Bourse de Casablanca.

"Cette opération, d'un montant total de 750 millions de dirhams (MDH), a notamment pour objectif de financer le plan de développement de Cash Plus. Elle sera réalisée par voie d'augmentation de capital réservée au public d'un montant de 400 MDH, et de cession d'actions existantes pour un montant de 350 MDH", précise Cash Plus dans un communiqué.

Fondée il y a plus de vingt ans, Cash Plus a progressivement développé sa gamme de services ainsi que son infrastructure digitale, pour devenir une fintech marocaine de référence au service de l'inclusion financière dans toutes les régions du Royaume.

Elle s'appuie sur un réseau de près de 5.000 agences, dont 23% en zone rurale, et sur une application mobile offrant une gamme complète de services en ligne.

