Maroc: Bourse de Casablanca - Principaux points du résumé hebdomadaire

Voici les principaux points du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca au titre de la semaine du 27 au 31 octobre 2025 :

- Le MASI a avancé de 0,99% à 19.636,52 points (pts).

- Le secteur "Sylviculture et papier" (+9,69%) a réalisé la meilleure performance.

- Le secteur "Société de financement et autres activités financières" (-2,12%) a accusé la plus forte baisse.

- Les échanges ont avoisiné 2,4 milliards de dirhams (MMDH).

- La capitalisation boursière a dépassé 1.036,57 MMDH.

- Involys (+39,82% à 234,9 DH), Ib Maroc.com (+12,44% à 81,52 DH), Alliances (+10,34% à 617,9 DH), Med Paper (+9,69% à 31,7 DH) et Rebab Company (+9,55% à 101,95 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

- Les plus forts replis ont été enregistrés par Salafin (-6,22% à 586,1 DH), Oulmes (-5,92% à 1.175 DH), Stokvis Nord Afrique (-5,38% à 123 DH), Ennakl (-4,19% à 62,4 DH) et BMCI (-3,51% à 550 DH).