Maroc: Bourse de Casablanca - Principaux points du résumé hebdomadaire

2 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Voici les principaux points du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca au titre de la semaine du 27 au 31 octobre 2025 :

- Le MASI a avancé de 0,99% à 19.636,52 points (pts).

- Le secteur "Sylviculture et papier" (+9,69%) a réalisé la meilleure performance.

- Le secteur "Société de financement et autres activités financières" (-2,12%) a accusé la plus forte baisse.

- Les échanges ont avoisiné 2,4 milliards de dirhams (MMDH).

- La capitalisation boursière a dépassé 1.036,57 MMDH.

- Involys (+39,82% à 234,9 DH), Ib Maroc.com (+12,44% à 81,52 DH), Alliances (+10,34% à 617,9 DH), Med Paper (+9,69% à 31,7 DH) et Rebab Company (+9,55% à 101,95 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

- Les plus forts replis ont été enregistrés par Salafin (-6,22% à 586,1 DH), Oulmes (-5,92% à 1.175 DH), Stokvis Nord Afrique (-5,38% à 123 DH), Ennakl (-4,19% à 62,4 DH) et BMCI (-3,51% à 550 DH).

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.