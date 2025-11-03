Maroc: ABBA Tribute fait vibrer Casablanca lors d'une soirée haute en couleur

Casablanca a replongé, mercredi soir au Cinéma Ritz, dans la magie des années 70 lors d'un concert-hommage exceptionnel au légendaire groupe suédois du POP: ABBA.

Dans une salle comble, le spectacle d'ABBA Tribute, a transporté le public dans l'univers disco et coloré du quatuor mythique, à travers une mise en scène rythmée mêlant harmonies vocales impeccables, costumes étincelants et chorégraphies inspirées. Ce concert est bien plus qu'un simple spectacle : c'est un véritable voyage dans le temps, un hommage vibrant à la musique, à la joie et à la nostalgie d'une époque dorée.

Le concert s'est ouvert sur une version explosive du titre "Voulez-Vous", déclenchant dès les premières mesures une vague d'enthousiasme dans la salle. Portés par la rythmique entraînante et les voix puissantes des deux chanteuses Julia Berger et Eveline Armina Haverlag, les spectateurs se sont levés d'un seul mouvement pour chanter et danser. L'ambiance n'est ensuite jamais retombée, chaque morceau devenant un moment de communion entre la scène et le public.

Les artistes ont enchaîné les tubes emblématiques du groupe, de "Mamma Mia" à "Take a Chance on Me", en passant par "Gimme! Gimme! Gimme!", "Super Trouper", "Money, Money, Money" et le mythique "Dancing Queen", repris en choeur par toute la salle. Le point culminant de la soirée a été atteint avec "The Winner Takes It All", interprété avec une intensité bouleversante, dans un moment suspendu empreint d'émotion et de nostalgie.

Dans une atmosphère festive et lumineuse, les spectateurs, tous âges confondus, certains vêtus de tenues pailletées rappelant l'âge d'or du disco, ont vibré au rythme des refrains légendaires d'un groupe dont la musique traverse les époques. Les applaudissements nourris, les lumières tournoyantes et la complicité des artistes ont fait du Cinéma Ritz un véritable dancefloor, où Casablanca a dansé, chanté et célébré la joie simple de la musique.

"C'était un immense bonheur de ressentir, pour la première fois, l'énergie du public marocain. Chanter ABBA, c'est transmettre de la joie et du partage, et ce soir, Casablanca nous a offert un accueil inoubliable", a confié, dans une déclaration à la presse, Julia Berger, chanteuse du ABBA Tribute.

De son côté, la chanteuse Eveline Armina Haverlag, a souligné que "ce concert n'est pas seulement un hommage, c'est une véritable célébration de la musique, de la liberté et de la bonne humeur des années 70. Le public marocain a cette chaleur qui rend chaque chanson encore plus vivante".

L'organisatrice de l'événement, Zineb Zaher, s'est réjouie du succès de cette soirée : "Nous voulions offrir au public casablancais un spectacle de haut niveau, fidèle à l'esprit d'ABBA et à la qualité des grandes productions internationales. Ce concert s'inscrit dans notre démarche de faire rayonner Casablanca comme une scène culturelle ouverte sur le monde".

Produit par Underground, ce rendez-vous s'inscrit dans la continuité d'une série de concerts internationaux accueillis à Casablanca, visant à offrir au public marocain des spectacles de haut niveau célébrant les plus grandes légendes de la scène mondiale.