Le Parlement arabe a souligné, jeudi au Caire, le rôle important et les efforts constants déployés par SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans la défense de la cause palestinienne.

Dans une résolution sur la situation dans les territoires palestiniens occupés, le Parlement panarabe a souligné le rôle important et les efforts continus du Royaume du Maroc à travers l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif relevant du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, afin de préserver l'identité et le statut juridique de la Ville Sainte et de soutenir la résistance de sa population.

Par ailleurs, le Parlement panarabe a salué l'accord de cessez-le-feu, signé récemment à Charm El-Cheikh affirmant son plein soutien à la résistance du peuple palestinien et son rejet des plans de déplacement, d'annexion et de liquidation, ainsi que son soutien aux droits légitimes du peuple palestinien, notamment le droit au retour et l'établissement de son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale.

Le Parlement a également considéré l'Organisation de libération de la Palestine comme le seul représentant légitime du peuple palestinien, tout en appelant à l'unité palestinienne.