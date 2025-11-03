Ile Maurice: Roshnee Gunness, l'épouse du ministre au coeur des critiques

Le poste de l'Officer-in-Charge de l'Early Childhood Care and Education Authority (ECCEA) a été au coeur d'une question parlementaire cette semaine. Selon des informations recueillies, la personne actuellement en charge de l'institution n'est autre que Roshnee Gunness, l'épouse du ministre des Infrastructures, Ajay Gunness, une situation qui soulève des interrogations au sein de l'opposition et parmi certains employés de l'ECCEA.

C'est le député de l'opposition Adrien Duval qui a interpellé le ministre de l'Éducation et des Ressources humaines, Mahend Gungapersad, sur le processus de sélection et les qualifications exigées pour le poste de directeur de l'ECCEA. En réponse, le ministre a indiqué que le scheme of service du poste prévoit notamment un Cambridge Higher School Certificate, une licence et un master en éducation, management ou administration des affaires délivrés par une institution reconnue, ainsi qu'au moins cinq ans d'expérience dans le secteur éducatif, incluant l'éducation préscolaire.

Il a toutefois précisé que le poste n'a pas encore été annoncé publiquement, et qu'en attendant, le conseil d'administration a approuvé, lors d'une réunion spéciale tenue le 20 août 2025, que l'actuelle Officer-in-Charge assure les fonctions de directrice «pour des raisons de commodité administrative», sans qu'il ne s'agisse d'une nomination permanente.

Lors d'une question supplémentaire, Adrien Duval a demandé si la candidate proposée détenait effectivement des diplômes reconnus par la Higher Education Commission (HEC), rappelant que l'Act prévoit des qualifications dûment certifiées. Le ministre Mahend Gungapersad a répondu qu'il vérifierait auprès du conseil, tout en ajoutant : «Quelqu'un doit bien gérer cette institution, qui est très importante, et nous ne devrions pas cibler les gens inutilement.» Le député Duval a également attiré l'attention de la Chambre sur l'écart salarial en jeu : une promotion au poste d'Acting Director ferait passer la rémunération d'environ Rs 60 000 à Rs 160 000 mensuellement, incluant les gratifications.

Par ailleurs, selon plusieurs sources internes, cette nomination serait mal perçue par certains employés de l'ECCEA, qui estiment que la personne désignée ne remplit pas l'ensemble des critères exigés, alors que d'autres cadres de l'organisation disposeraient des qualifications et de l'expérience nécessaires pour assumer ces responsabilités.

Contacté, le ministre Ajay Gunness confirme qu'il s'agit bien de son épouse qui occupe le poste d'Officer-in-Charge à l'Early Childhood Care and Education Authority. Il précise toutefois qu'il n'a joué aucun rôle dans cette nomination. «Mon épouse est la coordinatrice la plus ancienne de l'institution. Le board, pour des raisons administratives, l'a désignée à ce poste afin d'assurer la gestion quotidienne de l'ECCEA. Elle est, de plus, pleinement qualifiée pour cette fonction», souligne le ministre.

Évoquant le parcours de son épouse, Ajay Gunness explique qu'elle oeuvre dans le secteur du préscolaire depuis les années 1980, à une époque où les premières écoles de ce cycle ouvraient leurs portes. «Elle faisait partie de celles et ceux qui ont travaillé bénévolement pour lancer la première école pré-primaire de Médine-Campde-Masque et a également collaboré avec l'école de Bonne-Mère à cette période. Depuis, elle a gravi tous les échelons du système», ajoute-t-il.