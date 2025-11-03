Ile Maurice: Sunlife et Michaël Jérémiasz - L'hospitalité inclusive en action au pays

2 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)

Le groupe hôtelier Sunlife a accueilli à Maurice une figure emblématique du sport et de l'inclusion : le champion paralympique français Michaël Jérémiasz.

Invité dans le cadre d'une mission d'audit sur l'accessibilité de ses établissements, il a séjourné au Sugar Beach, où il a pu évaluer les infrastructures, l'accueil et les services proposés aux personnes à mobilité réduite.

Cet engagement s'inscrit dans la volonté affirmée de Sunlife d'offrir une hospitalité où chacun se sent libre, respecté et pleinement inclus. Pour le groupe, l'accessibilité n'est pas une contrainte technique mais une dimension essentielle de son identité : celle d'une hospitalité humaine et bienveillante.

Ancien champion de tennis devenu une référence du sport paralympique, Michaël Jérémiasz a connu un parcours exceptionnel. Après un accident de ski à 18 ans, il reprend le tennis en fauteuil et s'impose parmi les meilleurs mondiaux : quatre médailles paralympiques et sept titres du Grand Chelem en double messieurs, notamment à Roland-Garros et Wimbledon. En 2011, il fonde avec son frère Handiamo!, une structure dédiée à l'accompagnement des sportifs handicapés et à la sensibilisation au handicap. Chef de mission de la délégation française lors des Jeux paralympiques de Paris 2024, il incarne un modèle de résilience et de partage.

Lors de son passage à Maurice, un moment fort a marqué son séjour : une rencontre amicale sur le court du Sugar Beach avec des athlètes de la Mauritius Tennis Federation, dont Sanjeev Annaut, Nooreshan Alleeare, Matthieu Lambin, Dilshad Rosun, Kesavadee Rungapen, Jennifer Rosalie, Jacqueline Khadhun, Meetasha Seechumdur, Brandy Perrine, Jean-Claude et Kunal Ramnauth, accompagnés de leur coach Véronique Marisson. Une parenthèse sportive et inspirante, où chaque échange de balle a rappelé que le sport, comme l'hospitalité, n'a de sens que lorsqu'il est ouvert à tous.

