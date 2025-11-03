Afrique de l'Ouest: Umoa - Le cycle de règlement/livraison passe de J+3 à J+2

2 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le passage du cycle de règlement/livraison de J+3 à J+2 a franchi une nouvelle étape vers sa mise en oeuvre effective sur le marché financier régional de l'Union Monétaire Ouest Africaine (Umoa) en décembre prochain, indique le communiqué de l'institution produit à cet effet le 30 octobre.

A en croire la note d'information, c'est le mardi 21 octobre 2025, réuni à Abidjan que le Conseil d'Administration du Dépositaire Central/Banque de Règlement (Dc/br) a approuvé les dispositions règlementaires du passage du cycle de règlement/livraison de J+3 à J+2.

Cette réduction du cycle de règlement/livraison vise à améliorer la liquidité du marché financier régional ainsi qu'à diminuer les risques et accroître l'efficacité opérationnelle.

Les travaux de cette session présidés par le président du Conseil d'Administration, Faman Touré ont également permis au DC/BR d'adopter les modalités du règlement tardif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'approbation de ces deux projets ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre par le DC/BR intervient après l'autorisation de l'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine (Amf-Umoa).

Le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR), faut-il le noter, est une institution financière spécialisée de l'UMOA, dont le siège est situé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il centralise la conservation des valeurs mobilières pour ses adhérents et assure le bon déroulement des opérations de règlement/livraison à la suite des transactions boursières, tout en remplissant une mission de service public communautaire.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.