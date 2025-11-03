Cote d'Ivoire: Journée mondiale contre l'impunité - L'UNJCI appelle à un engagement concret des autorités

À l'occasion de la Journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes, célébrée chaque 2 novembre, l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI) a tenu à s'associer à la communauté internationale pour rappeler l'urgence de protéger les professionnels des médias et de mettre fin à l'impunité dont bénéficient encore trop souvent les auteurs de violences à leur encontre.

Dans une déclaration signée par son président, Jean-Claude Coulibaly, l'organisation a rappelé que « informer ne devrait jamais coûter la vie ». Pourtant, souligne-t-elle, dans de nombreux pays, des journalistes continuent d'être intimidés, agressés, emprisonnés ou même tués pour avoir simplement accompli leur devoir : dire la vérité et servir le droit du public à une information libre et fiable.

L'UNJCI s'est inclinée avec respect devant la mémoire des journalistes ivoiriens et étrangers tombés dans l'exercice de leur mission, tout en exprimant sa solidarité envers leurs familles et leurs rédactions. Elle a également salué le courage de ceux qui, chaque jour, poursuivent le combat pour la liberté d'informer, parfois au péril de leur vie.

L'organisation a par ailleurs dénoncé avec fermeté l'impunité des crimes commis contre les journalistes, qu'elle considère comme « une atteinte directe à la démocratie et à l'État de droit ». Elle a exhorté les autorités judiciaires ivoiriennes à conduire, avec la plus grande diligence, toutes les enquêtes relatives à ces crimes, afin que justice soit rendue et que de tels actes ne se reproduisent plus.

Au-delà de l'appel à la justice, l'UNJCI a invité les organes de presse, associations professionnelles et partenaires internationaux à redoubler d'efforts pour renforcer la sécurité des journalistes, promouvoir l'éthique professionnelle et consolider la solidarité au sein de la corporation.

« La défense de la liberté de la presse et la protection des journalistes ne doivent pas être de simples slogans, mais des engagements concrets, traduits par des actions, des lois et des politiques publiques fortes », a insisté Jean-Claude Coulibaly.

En ce 2 novembre 2025, l'UNJCI a réaffirmé sa détermination à oeuvrer pour un environnement médiatique sûr, libre et respectueux de la dignité humaine, concluant son message par un appel fort : « Justice pour les journalistes, justice pour la vérité. Pour une presse libre et protégée, gage d'une démocratie vivante. »