Soudan: Al-Eiser - Le défunt Ammar Mohamed Adam était courageux dans ses positions

Le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khalid Al-Eiser, a dit : «Aujourd'hui, Nous sommes en deuil du défunt journaliste Ammar Mohamed Adam qui était courageux dans ses écrits ».

Il a ajouté qu'il n'avait peut-être pas eu l'occasion de suivre ses écrits au cours de la période passée hors du Soudan, mais on sait qu'il se distinguait par ses écrits puissants.

Il a précisé que ce qui l'avait réuni avec lui, c'étaient de petites stations à Khartoum où il l'avait connu, puis il l'avait rencontré à nouveau dans une (tasse de thé) au journal Al-Tayyar.

Lors de son discours devant la commémoration du défunt Ammar Mohamed Adam, organisée par l'Union des journalistes soudanais à Port-Soudan Dimanche soir, Al-Eiser a ajouté que le défunt entretenait des relations avec tout le monde, de l'extrême droite à l'extrême gauche, et qu'il était fier de ses opinions exprimées dans ses écrits, tout en exprimant ses condoléances à tout le monde journalistique.