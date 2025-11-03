Soudan: Ambassadeur Dafa'lla appelle la communauté internationale à prendre des mesures décisives pour arrêter les violations de milice

3 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur du Soudan en Arabie Saoudite, Dafa'lla Al-Haj Ali, a affirmé que les forces armées soudanaises affrontent la milice terroriste des Forces de soutien rapide qui commet des crimes brutaux à El Fasher, soulignant l'implication des Émirats arabes unis dans le soutien à cette milice, en plus du soutien du Tchad, ce qui a aggravé la situation humanitaire.

Il a déclaré que les forces armées soudanaises avaient quitté la ville El Fasher pour protéger les civils des crimes atroces du bombardement intensif.

Lors d'une conférence de presse tenue dimanche à l'ambassade, l'ambassadeur a expliqué que la milice rebelle commit de graves violations à l'encontre des civils, y compris de meurtre, d'arrestation, de viols et de torture, sans considération aux lois humanitaires.

Il a appelé la communauté internationale, y compris le Conseil de sécurité et les organisations des droits de l'homme, à prendre des mesures décisives pour mettre fin à ces violations et à désigner la milice comme organisation terroriste.

L'ambassadeur a affirmé que les forces armées soudanaises, commandées par le Général Abdel Fattah Al-Burhan, sont déterminées à expulser la milice de la ville El Fasher et de l'ensemble du territoire soudanais, et à rétablir la sécurité et la stabilité.

