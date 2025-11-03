Togo: L'État évalue sa capacité de réponse

Face aux risques croissants liés aux inondations et aux catastrophes naturelles, l'Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC) et ses partenaires multiplient les initiatives pour renforcer la résilience des populations et améliorer la gestion des urgences.

Des exercices de simulation grandeur nature se sont déroulées il y a quelques jours dans plusieurs localités de la région Maritime, notamment dans les préfectures des Lacs, de Yoto et de Bas-Mono.

Evaluer l'efficacité des systèmes d'alerte précoce déployés par l'État, tester la coordination interinstitutionnelle en situation de crise et renforcer les capacités d'intervention rapide face aux catastrophes. C'est tout l'intérêt de ces exercices menés très régulièrement.

Les opérations ont mobilisé les services de sécurité, les sapeurs-pompiers, les autorités locales, les comités de gestion des risques et les structures de santé, autour de scénarios simulant des crues subites et des évacuations d'urgence.