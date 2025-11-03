Maroc: Sagacité Royale Et Reconnaissance mondiale

La date du 31 octobre 2025 sera désormais gravée dans la mémoire collective marocaine. Ce jour-là, le Maroc venait d'obtenir au Conseil de sécurité des Nations unies une reconnaissance mondiale de sa souveraineté sur son Sahara, et ce grâce à une résolution historique consacrant l'autonomie sous souveraineté marocaine du Sahara comme seule et unique solution à ce conflit artificiel.

Ce vote marque une victoire diplomatique significative pour le Maroc, après un demi-siècle d'efforts constants et de diplomatie patiente menée sous la conduite sage et visionnaire de S.M le Roi Mohammed VI.

La résolution n°2797/2025 a été adoptée par 11 voix sur 15, avec 3 abstentions (Russie, Chine, Pakistan) et une non-participation (Algérie), sans aucun vote contre. Ce soutien majoritaire réaffirme la légitimité et la crédibilité du plan d'autonomie marocain, présenté dès 2007 comme la base sérieuse et réaliste pour résoudre le conflit régional du Sahara. Le texte proroge également jusqu'au 31 octobre 2026 le mandat de la MINURSO, la mission de l'ONU chargée de superviser le cessez-le-feu et de soutenir le processus politique conduit sous l'égide de l'ONU.

Engagement personnel de S.M le Roi

Dans une émission spéciale diffusée, samedi soir, sur la chaîne 2M, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a dévoilé les coulisses des tractations et des négociations, mettant en avant le rôle prépondérant du Souverain menant à cette victoire diplomatique.

«L'intervention de S.M le Roi Mohammed VI a été décisive dans le processus qui a conduit à l'adoption de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara marocain», a mis en exergue Nasser Bourita, indiquant que «le Royaume a mené un travail diplomatique intensif et direct pour convaincre 11 Etats membres du Conseil de voter en faveur de la position marocaine ».

Le diplomate marocain a fait savoir que le Souverain avait personnellement contacté les dirigeants des pays hésitants, qu'il s'agisse de membres permanents ou de nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité, d'autant plus que certains de ces pays étaient auparavant connus pour leur soutien au polisario ou pour leurs positions fluctuantes, comme le Pakistan, la Russie et certains pays africains et européens.

«Jusqu'à mercredi, 9 pays soutenaient la résolution. Et grâce à l'intervention de S.M le Roi Mohammed VI nous avons pu atteindre 11 voix», a-t-il expliqué avant d'ajouter : «On a tenté de rallier un membre permanent afin de porter le nombre de soutiens à 12». Ce membre, a précisé le ministre des Affaires étrangères, «avait des demandes qui ne concernaient pas le Maroc, mais plutôt le porte-plume de la résolution ».

Nasser Bourita a également affirmé que S.M le Roi Mohammed VI ne s'était pas contenté des voies diplomatiques traditionnelles, mais avait plutôt adopté une approche personnelle et directe en nouant des contacts de haut niveau avec les dirigeants de ces pays.

«Ces contacts visaient à clarifier la viabilité de l'initiative d'autonomie comme solution pratique et durable, et à souligner le développement et la stabilité atteints dans les provinces du Sud comme garantie de la crédibilité du Maroc », a-t-il assuré.

Pourquoi cette résolution est historique ?

Dans son entretien, le ministre des Affaires étrangères a expliqué que cette résolution est historique. « Cette résolution consolide l'autonomie sous souveraineté marocaine comme seule solution réaliste au conflit et renforce la position du Maroc en tant que partenaire fiable et responsable dans la région», a-t-il noté.

Et d'ajouter: «Le Royaume avance avec confiance et détermination sous la direction de S.M le Roi Mohammed VI vers la consolidation d'une solution politique durable fondée sur le réalisme et l'équité, qui garantit la stabilité dans la région et préserve la dignité de toutes les parties ».

D'après lui, l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en 2007 «demeure le seul cadre et la seule base réaliste d'une solution politique au conflit artificiel autour du Sahara marocain».

Il a relevé que la résolution de l'ONU «confirme cette approche et fait de l'autonomie le point de départ des négociations entre le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le polisario». Il a précisé que le processus politique «sera mené sous la supervision de l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU et avec l'appui de la MINURSO».

Le diplomate marocain a mis l'accent sur le fait que la résolution «désigne explicitement l'Algérie comme partie prenante au conflit, et non comme médiateur, contrairement à ce qu'elle tente de faire croire».

Nasser Bourita a également rappelé que le Maroc a l'intention d'actualiser et de détailler l'initiative d'autonomie et de la présenter aux Nations unies, «afin qu'elle constitue la seule base de négociation, car elle représente la solution réaliste et applicable», soutenant que S.M le Roi a une vision claire à propos de ce sujet.

La main tendue du Royaume

Le Souverain a fait preuve de clairvoyance et de sagacité en ne considérant pas le vote historique au Conseil de sécurité comme une victoire dirigée contre l'Algérie. Il y voit une opportunité pour dépasser les malentendus du passé et construire un espace maghrébin au profit des peuples de la région.

«Le Maroc ne brandit pas ces changements comme un trophée et ne souhaite nullement attiser les antagonismes ou accentuer les divisions», a précisé le Souverain dans son discours prononcé vendredi dernier juste après l'adoption de la résolution onusienne.

S.M le Roi Mohammed VI a une fois de plus renouvelé la main tendue du Royaume à l'Algérie et au peuple algérien frère. «Par ailleurs, J'invite Mon Frère, Son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune, à un dialogue fraternel sincère entre le Maroc et l'Algérie afin que, nos différends dépassés, nous jetions les bases de relations nouvelles fondées sur la confiance, la fraternité et le bon voisinage», a dit en substance le Souverain dans son discours.

Et d'ajouter : «En outre, Nous réitérons notre engagement à continuer d'oeuvrer à la relance de l'Union du Maghreb, sur la base du respect mutuel, de la coopération et de la complémentarité entre ses cinq Etats-membres».

Quant à la médiation de Washington entre Rabat et Alger, Nasser Bourita a souligné que «la position de S.M le Roi a toujours été claire : les deux pays n'ont pas besoin de médiation, compte tenu de leur proximité géographique et de leur histoire commune. Ils sont capables de résoudre leurs problèmes eux-mêmes. C'est pour cette raison que le Souverain a lancé un appel en faveur d'un dialogue direct et sincère avec l'Algérie», avant de préciser que tout cela dépend de la volonté politique.

S.M le Roi Mohammed VI a également appelé les Sahraouis séquestrés à Tindouf a saisir l'occasion offerte par la nouvelle résolution pour retourner à leur mère-patrie.

«Nous appelons sincèrement nos frères dans les camps de Tindouf à saisir cette opportunité historique pour retrouver les leurs et jouir de la possibilité que leur offre l'initiative d'autonomie de contribuer à la gestion des affaires locales, au développement de leur patrie et à la construction de leur avenir, dans le giron du Maroc uni.

En Ma qualité de Roi, garant des droits et des libertés des citoyens, J'affirme solennellement que les Marocains étant tous égaux, il n'y a pas de différence entre les personnes rentrées des camps de Tindouf et leurs frères installés dans le reste du territoire national», a conclu le Souverain.